Fransa millisinin yeni baş məşqçisi məlum olub
Zinəddin Zidan Fransa milli komandasının baş məşqçisi təyinatı ilə bağlı Fransa Futbol Federasiyası (FFF) ilə şifahi razılığa gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, FFF prezidenti Filip Diallo artıq varisin seçildiyini təsdiqləyib.
Lakin o, ad açılqamaq istəməyib. Federasiya rəsmisinin sözlərinə görə, boş qalan vəzifə uğrunda beş fransız mütəxəssis mübarizə aparırdı.
Amma iddiaya görə, Didye Deşamı DÇ-2026-dan sonra Zidan əvəzləyəcək.
53 yaşlı mütəxəssis futbolçu kimi Fransa millisində 108 oyun keçirib və 31 qol vurub. O, məşqçi kimi "Real"ı çalışdırıb.
