Hindistan Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu 30% artırıb

2025-ci ildə Hindistanın Azərbaycana birbaşa investisiyalarının həcmi 56,047 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Day.Az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 12,9 milyon dollar və ya 29,8% çoxdur.

Hesabat ilində Azərbaycana birbaşa xarici investisiyaların ümumi həcmində Hindistandan reallaşan investisiyaların payı 0,8% təşkil edib.

 

Dövr ərzində Azərbaycandan Hindistan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşu qeydə alınmayıb.

Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyalar 6,595 milyard ABŞ dollarından çox olub. Bu isə 2024-cü ildəki göstəriciyə nisbətən 450,9 milyon ABŞ dolları və ya 6,4% azalma deməkdir.

Eyni zamanda hesabat ili ərzində Azərbaycandan xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların həcmi isə 2,528 milyard ABŞ dolları olub ki, bu da 2024-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə 765,4 milyon ABŞ dolları və ya 43,4% çoxdur.