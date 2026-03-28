Beyni cavan saxlayan pəhriz açıqlanıb
Beynəlxalq alimlər qrupu MIND pəhrizinə riayət zamanı beynin daha gec qocaldığını müəyyən edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri "Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry" (JNNP) elmi jurnalında dərc olunub.
Araşdırmada orta və yaşlı yaş qrupuna aid 1647 nəfər iştirak edib. Təxminən 12 il ərzində alimlər onların qidalanma rasionunu və MRT vasitəsilə beyin strukturunda baş verən dəyişiklikləri izləyiblər. Məlum olub ki, qidalanması MIND pəhrizinə daha yaxın olan iştirakçılar zamanla daha az beyin toxuması itiriblər.
Ən güclü təsir yaddaş, düşünmə və qərarverməyə cavabdeh olan boz maddələrdə müşahidə edilib. Bundan əlavə, belə şəxslərdə beynin atrofiya göstəricilərindən biri sayılan mədəciklərin (ventrikulların) genişlənməsi daha az olub.
Tədqiqatçıların qiymətləndirməsinə görə, pəhrizə riayət səviyyəsi fərqli olan iştirakçıların beyin vəziyyəti arasındakı fərq təxminən 2,5 illik qocalmaya bərabərdir.
MIND pəhrizi Aralıq dənizi pəhrizi və arterial təzyiqin azaldılmasına yönəlmiş DASH pəhrizinin prinsiplərini birləşdirir. Bu pəhriz tərəvəzlərin, giləmeyvələrin, qoz-fındığın, bütöv taxılların, balıq və quş ətinin yüksək miqdarda qəbulunu, eləcə də qırmızı ətin, qızardılmış qidaların və doymuş yağlarla zəngin məhsulların məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
