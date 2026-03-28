https://news.day.az/azerinews/1824601.html Azərbaycan neftinin qiyməti 124 dolları ötdü Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 2,99 ABŞ dolları və ya 2,5 % artaraq 124,24 ABŞ dolları təşkil edib. Day.Az xəbər verir ki, Trend bu barədə neft bazarındakı mənbəyə istinadən məlumat verir.
Bildirilir ki, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3,03 ABŞ dolları və ya 2,6 % artaraq 117,44 ABŞ dolları təşkil edib.
Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsində neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində götürülüb.
