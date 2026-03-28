https://news.day.az/azerinews/1824621.html Sel suları Ağsuda avtomobil yolunu yarasız hala salıb Yağışlı hava ilə əlaqədar Ağsuçaydan keçən sel suları rayonunun Arat-Curuxlu-Maşadqanlı kənd avtomobil yolunun bir hissəsini yararsız hala salıb.
Day.Az Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupuna istinadən xəbər verir ki, hazırda Maşadqanlı kəndi ilə rayon mərkəzinin nəqliyyat əlaqəsində müəyyən məhdudiyyət yaranıb.
Məlumata görə, əraziyə polis və digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Yolun açılması istiqamətində işlər görülür.
