https://news.day.az/azerinews/1824717.html İranın xarici işlər naziri Azərbaycana təşəkkür edib Azərbaycan hökumətinə və xalqına humanitar yardımlara görə təşəkkürümü bildirirəm. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
İranın xarici işlər naziri Azərbaycana təşəkkür edib
Azərbaycan hökumətinə və xalqına humanitar yardımlara görə təşəkkürümü bildirirəm.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Azərbaycan hökumətinə və xalqına humanitar yardımlara görə, eləcə də digər ölkələrin yardımlarının çatdırılması üçün yaradılmış şəraitə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Çətin günlərdə nümayiş etdirilən bu dəstək, İran və Azərbaycan xalqlarını birləşdirən ortaq mədəniyyətə söykənir", - deyə o bildirib.
