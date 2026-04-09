Azərbaycanda gömrükdə malların buraxılışına yeni mexanizm tətbiq olunacaq

Azərbaycanda saxlanc xərclərinin azaldılmasına şərait yaradılması məqsədilə gömrükdə malların ikipilləli buraxılışına dair normativ hüquqi baza hazırlanacaq.

 

Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsi 2026-cı il dekabrın 1-dək saxlanc xərclərinin azaldılması və malların istehlakçıya daha sürətli şəkildə çatdırılması nəticəsində biznes proseslərin çevikliyinin artırılmasına şərait yaradacaq malların ikipilləli buraxılışına dair normativ hüquqi bazanın hazırlanmasını başa çatdırmalıdır.