https://news.day.az/azerinews/1826765.html Azərbaycanda gömrükdə malların buraxılışına yeni mexanizm tətbiq olunacaq
Azərbaycanda gömrükdə malların buraxılışına yeni mexanizm tətbiq olunacaq
Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsi 2026-cı il dekabrın 1-dək saxlanc xərclərinin azaldılması və malların istehlakçıya daha sürətli şəkildə çatdırılması nəticəsində biznes proseslərin çevikliyinin artırılmasına şərait yaradacaq malların ikipilləli buraxılışına dair normativ hüquqi bazanın hazırlanmasını başa çatdırmalıdır.
