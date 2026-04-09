Azərbaycanda I sinfə qəbulla bağlı yenilik

Azərbaycanda ümumı̇ təhsı̇l məktəblərı̇, lı̇sey və gı̇mnazı̇yalarının I sı̇nfı̇nə qəbulu elektron qaydada həyata keçiriləcək.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəbul Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi (EHİS) üzərindən həyata keçiriləcək.

Belə ki, Elm və Təhsil Nazirliyi 2026-cı il mayın 1-dək sözügedən xidmətin Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə inteqrasiyasının təmin etməlidir.

Həmçinin, xidmət mygov platformasında istifadəyə veriləcək. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə iyunun 10-dək bununla bağlı bütün işləri həyata keçirməlidir.