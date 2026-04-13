Azərbaycanda inflyasiya ilə bağlı son vəziyyət AÇIQLANIB
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda orta illik inflyasiya 5,7% təşkil edib.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Ötən ilin yanvar-fevral aylarında da ölkədə orta illik inflyasiya 5,7%-ə bərabər olmuşdu.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə isə baza ssenariyə əsasən, 2026-cı ilin və 2027-ci ilin sonuna illik inflyasiyanın hədəf daxilində olacağı proqnozu dəyişməz qalır. Bildirilib ki, son meyillərin təhlili 2026-cı ilə inflyasiya proqnozunun artma istiqamətində dəyişdirilməsi ehtimalının olduğunu göstərir.
"2026-cı ilin fevralında 12 aylıq inflyasiya 5.7% təşkil edib. İllik qiymət artımı qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə 6.8%, ödənişli xidmətlər üzrə 5.7%, qeyri-qida məhsulları üzrə isə 3.7% təşkil edib. İllik baza inflyasiya 5.6% olub. Müşahidə olunan inflyasiya, əsasən xarici mənşəli xərc amillərinin təsiri altında formalaşır", - Mərkəzi Bank qeyd edib.
Beynəlxalq maliyyə korporasiyaları Azərbaycanda inflaysiya göziləri ilə bağlı müxtəlif proqnozlar verirlər. Məsələn, Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanda inflyasiyanın 2026-cı ildə 2025-ci ildəki 5,6 faizlə müqayisədə 5,7 faiz olacağını proqnozlaşdırır. Bankın proqnozlarına görə, inflyasiya 2027-ci ildə 4,9 faizə qədər yavaşlayacaq.
"ING" qrup isə 2026-cı və 2027-ci illərdə Azərbaycanda inflyasiya müvafiq olaraq 5,2 faiz və 4,6 faiz səviyyəsində olacağını gözləyir.
