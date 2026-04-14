Xəzərdə gün ərzində dördüncü zəlzələ qeydə alındı

Xəzər dənizində daha bir zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, zəlzələ yerli vaxtla saat 10:21-də, 25 km dərinlikdə, 3.1 maqnitudada baş verib.