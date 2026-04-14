Füzulidə mina partladı

2026-cı il 14 aprel tarixində işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonu Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində mina hadisəsi baș verib.

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) Day.Az-а verilən məlumata görə, agentliyin əməkdaşı 1995-ci il təvəllüdlü Mətili Muğan Rəfayıl oğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən tank əleyhinə mina partlayışı baş verib.

 

Hadisə nəticəsində əməkdaş həyatını itirib.