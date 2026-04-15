Emal olunmuş bu qidalar qidalar əzələləri “yağla doldurur”
Həddən artıq emal olunmuş qidaların yüksək miqdarda qəbulu əzələlərdə yağ yığılmasını artıraraq onları "yağla dolmuş" görünüşünə sala bilər.
Day.Az-ın yeni araşdırmasına görə, bu cür qidalar əzələ lifləri arasında və daxilində gizli yağ qatlarının yaranmasına səbəb olur.
Məsələn, illik kalorilərinin 87%-ni ultra emal olunmuş qidalardan alan 62 yaşlı qadının MRT görüntülərində bud əzələlərinin yüksək yağlanma göstərdiyi müəyyən edilib.
Alimlərin fikrincə, bu proses yalnız estetik deyil, həm də ciddi sağlamlıq problemləri ilə əlaqəlidir. Əzələdaxili yağ yığılması əzələ zəifliyinə gətirib çıxarır. Bu da diz osteoartriti riskini artırır.
Məsələ ilə bağlı beynəlxalq araşdırmada iştirak edən şəxslərdə hələ osteoartrit əlamətləri olmasa da əzələ keyfiyyətinin artıq pisləşdiyi müşahidə olunub.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu dəyişikliklər sistemlidir və bədənin digər əzələlərinə də təsir edə bilər.
Tədqiqat müəllifləri vurğulayır ki, ultra emal olunmuş qidaların istehlakını azaltmaq və daha çox təbii, evdə hazırlanmış qidalara üstünlük vermək vacibdir.
Qida etiketlərini oxumaq, şəkərli içkilərdən uzaq durmaq və pəhrizə tərəvəz, tam taxıl və zülal baxımından zəngin məhsullar əlavə etmək əzələ sağlamlığını qorumağa kömək edə bilər.
Ekspertlərin sözlərinə görə, düzgün qidalanma və fiziki aktivlik əzələ keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün əsas amillərdir.
