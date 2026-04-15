https://news.day.az/azerinews/1828003.html
Elçin Quliyev Hacı Əliyevə yüksək hərbi rütbə verdi
Kariyerası ərzində bir çox uğurlara imza atan, güləş üzrə 4 qat Avropa və 3 qat dünya çempionu Hacı Əliyevə mayor rütbəsi verilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə idmançının özü "İnstagram" hesabında paylaşım edib.
"Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən mayor rütbəsinə layiq görülmək mənim üçün böyük şərəf və məsuliyyətdir.
Göstərilən etimada görə təşəkkür edir, Vətənə xidmət yolunda daha böyük əzmlə çalışacağımı bildirirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm",-deyə paylaşımda qeyd edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре