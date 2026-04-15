Azərbaycanda bərpa olunan enerji kəskin artıb
2026-cı ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda enerji istehsalı və xidmət sektorunda fərqli dinamika qeydə alınıb.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Hesabat dövründə külək elektrik stansiyalarında 233 milyon kVt-saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 228,5 milyon kVt-saat və ya 51,8 dəfə çoxdur. Günəş elektrik stansiyalarında isə istehsal 74,7 milyon kVt-saat olub və 1,1% artım qeydə alınıb.
Eyni zamanda, su elektrik stansiyalarında istehsal 501,9 milyon kVt-saat təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 24,2% azalma deməkdir. İstilik elektrik stansiyalarında isə 5,466 milyard kVt-saat elektrik enerjisi istehsal edilib və bu göstərici 5,2% azalıb.
Ümumilikdə, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda 2026-cı ilin ilk üç ayında istehsalın həcmi 1 milyard 26,6 milyon manat olub. Su təchizatı və tullantıların emalı sektorunda isə bu göstərici 141,9 milyon manat təşkil edib.
Digər tərəfdən, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 3 milyard 834,4 milyon manat olub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 8,8% artım deməkdir. Bu xidmətlərin 76,8%-i hüquqi şəxslər tərəfindən göstərilib.
Hesabat dövründə hər bir ölkə sakini orta hesabla 373,5 manatlıq ödənişli xidmətlərdən istifadə edib ki, bu da illik müqayisədə nominal ifadədə 47,5 manat çoxdur.
