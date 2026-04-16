"PAŞA Bank" Dövlət Vergi Xidməti aksizli mallar üzrə yeni rəqəmsal ödəniş həlli təqdim edib
"PAŞA Bank" və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində sahibkarlar üçün yeni rəqəmsal həll təqdim ediblər.
Artıq sahibkarlar "PAŞA Bank Biznes" mobil tətbiqinə və veb platformasına banka daxil olmaqla malların adını, sayını, qiymətini və məcburi nişanlama kodlarını görürlər.
Bu yeniliklə onlar "Təqib və İzləmə Sistemi"ndə (TİS) bütün əməliyyatları bir məkanda idarə edir, qeydiyyatı birbaşa aparır və ödənişi bir toxunuşla həyata keçirirlər. Yeni həll sayəsində proseslər optimallaşır və sahibkarların gündəlik fəaliyyəti sadələşir.
"PAŞA Bank" rəqəmsal həllərini davamlı olaraq genişləndirir və biznes müştərilərinə daha çevik və səmərəli xidmətlər təqdim edir. Bank korporativ, kiçik və orta bizneslər üçün investisiya bankçılığı, ticarətin maliyyələşdirilməsi və aktivlərin idarə olunması sahələrində geniş xidmət portfeli ilə fəaliyyət göstərir.
Qeyd edək ki, beynəlxalq reytinq agentliyi "Standard & Poor's" 2026-cı ildə "PAŞA Bank"ın kredit reytinqini "BB-/B" səviyyəsində "Pozitiv" proqnoz ilə təsdiqləyib. Bank həmçinin "International Investor Magazine" tərəfindən 2026-cı il üzrə "Azərbaycanın ən yaxşı bankı" və "Azərbaycanın ən yaxşı KOS bankı" seçilib. 2024-2025-ci illərdə isə "Euromoney", "Global Finance" və "Stevie Awards" tərəfindən bir sıra beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb, o cümlədən "Stevie Awards"da "İlin şirkəti" nominasiyasında "Gold Stevie" mükafatını qazanan ilk Azərbaycan bankı olub.
