263 məktəbdə ciddi sanitar pozuntu aşkarlanıb - - SİYAHI - FOTO
Ötən ay 263 məktəbdə ciddi sanitar pozuntular (sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik vəziyyətin qeyri-qənaətbəxş olması, məhsulların saxlanması zamanı temperatur rejiminə düzgün əməl olunmaması, işçilərin məcburi tibbi müayinədən keçməməsi və şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməməsi, qida blokunda təmizlik və dezinfeksiya tədbirlərinin aparılmaması və s.) müəyyən edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.
Məlumata görə, cari ilin mart ayı ərzində 390 ümumtəhsil müəssisəsində monitorinq keçirilib. Həmin məktəblərdən 263-də Eyni zamanda 23 məktəbdə yararlılıq müddəti bitmiş, 5 məktəbdə isə bufetdə satılması qadağan edilən məhsullar aşkarlanıb.
Yararlılıq müddəti bitmiş və satılması qadağan edilmiş məhsullar dərhal satışdan kənarlaşdırılıb. Aşkar olunmuş uyğunsuzluqlarla bağlı məsul şəxslər barəsində inzibati tədbir görülüb, icrası məcburi göstərişlər verilib. Eyni zamanda, məsələnin ciddi şəkildə nəzarətə götürülməsi üçün Elm və Təhsil Nazirliyinə və regional təhsil idarələrinə məktublar ünvanlanıb.
|
Ciddi sanitar pozuntular aşkarlanan məktəblər
|
1
|
25 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Rüstəmov
küçəsi 3
|
2
|
29 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Telnov küçəsi 6
|
3
|
24 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Mehmandarov küçəsi 76
|
4
|
17 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Q.Nəbi küçəsi 6a
|
5
|
64 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Mahmudov küçəsi 16
|
6
|
95 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Q.Nəbi küçəsi 13
|
7
|
257 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri Xətai rayonu, Sadıqcan küçəsi 23
|
8
|
26 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, R.İmanov küçəsi 2
|
9
|
123 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Əzizbəyov
küçəsi 15
|
10
|
121 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Xəqani küçəsi 15
|
11
|
124 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şağan qəsəbəsi
|
12
|
181 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Q.İsmayılov küçəsi 18
|
13
|
326 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Ş.İ.Xətai küçəsi 32
|
14
|
218 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Hövsan südçülük sovxozu
|
15
|
136 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, H.Hasilov küçəsi 1
|
16
|
113 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, M.Adil küçəsi 4
|
17
|
104 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, C.Qurbanov küçəsi 3
|
18
|
114 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Əsədullayev küçəsi 5
|
19
|
281 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, İ.Əhlimanlı küçəsi 15/16
|
20
|
280 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, İ.Əhlimanlı küçəsi 13/14
|
21
|
200 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, F.Xoyski prospekti 17
|
22
|
"Ankara" məktəb-liseyi
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Təbriz küçəsi 47
|
23
|
47 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti 139
|
24
|
258 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, S.Rəhman küçəsi 34
|
25
|
36 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ak.H.Əliyev küçəsi 45
|
26
|
20 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Parlament prospekti
|
27
|
272 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Nuriyev
küçəsi 160
|
28
|
251 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Nuriyev
küçəsi 69
|
29
|
70 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Çobanzadə küçəsi 69
|
30
|
145 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Kürçaylı
küçəsi 17
|
31
|
32 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Özbəkistan küçəsi 3
|
32
|
220 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, E.Süleymanov küçəsi 120A
|
33
|
62 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 69
|
34
|
12 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Özbəkistan küçəsi 3
|
35
|
240 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Cəlal
küçəsi 26
|
36
|
5 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 4-cü mkr, Cavadxan küçəsi 68a
|
37
|
179 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 1
|
38
|
217 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 84
|
39
|
102 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, A.Gəraybəyli küçəsi 73
|
40
|
135 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, İ.Dadaşov küçəsi 79
|
41
|
157 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mkr, M.Cəlal küçəsi 103A
|
42
|
248 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, İ.Dadaşov küçəsi 348
|
43
|
297 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, T.Yaqubov küçəsi 5
|
44
|
298 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, T.Yaqubov küçəsi 5
|
45
|
299 nömrəli məktəb-lisey
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, A.Zeynallı küçəsi 75
|
46
|
160 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Azadlıq
prospekti 9
|
47
|
Sumqayıt şəhər 27 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon
|
48
|
Sumqayıt şəhər 36 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon
|
49
|
Sumqayıt şəhər V.İbrahimov adına 35 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon
|
50
|
Sumqayıt şəhər 23 nömrəli texniki fənlər təmayüllü lisey
|
Sumqayıt şəhəri, 4-cü mikrorayon
|
51
|
Sumqayıt şəhər 11 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, Əzizbəyov küçəsi, 2-ci məhəllə
|
52
|
Sumqayıt şəhər 25 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon
|
53
|
Sumqayıt şəhər Z.Hacıyev adına 17 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 8-ci mikrorayon
|
54
|
Sumqayıt şəhər 16 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, 14-cü məhəllə
|
55
|
Sumqayıt şəhər N.Gəncəvi adına texniki və təbiət elmləri lisey-məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon
|
56
|
Sumqayıt şəhər 39 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon
|
57
|
Sumqayıt şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 21-ci məhəllə
|
58
|
Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, 12-ci məhəllə
|
59
|
Sumqayıt şəhər M.Quliyev adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 2-ci mkr, H.Əliyev prospekti
|
60
|
Sumqayıt şəhər 13 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon
|
61
|
Sumqayıt şəhər M.Müşviq adına 34 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 11-ci mikrorayon
|
62
|
Sumqayıt şəhər H.Polad adına 28 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikrorayon
|
63
|
Sumqayıt şəhər 14 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 4-cü mikrorayon
|
64
|
Sumqayıt şəhər 24 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, 14-cü məhəllə
|
65
|
Sumqayıt şəhər 7 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Sumqayıt şəhəri, Corat qəsəbəsi
|
66
|
Sumqayıt şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon
|
67
|
Sumqayıt şəhər "İstedad" liseyi
|
Sumqayıt şəhəri, 5-ci mikrorayon
|
68
|
Sumqayıt şəhər H.Aslanov adına 22 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, Koroğlu prospekti, 9-cu mikrorayon
|
69
|
Sumqayıt şəhər 26 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon
|
70
|
Sumqayıt şəhər M.Füzuli adına 15 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, Koroğlu prospekti, 5-ci mikrorayon
|
71
|
Sumqayıt şəhər 19 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, H.Zeynalabdin qəsəbəsi, Xətai küçəsi 57
|
72
|
Sumqayıt şəhər Ş.İ.Xətai adına 30 nömrəli tam orta məktəb
|
Sumqayıt şəhəri, 12-ci mikrorayon
|
73
|
Xırdalan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Xırdalan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi
|
74
|
Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəb
|
Xırdalan şəhəri, 28-ci məhəllə
|
75
|
Xırdalan şəhər B.Y.Cəfərova adına 3 nömrəli məktəb-lisey
|
Xırdalan şəhəri, məhəllə 25
|
76
|
Xırdalan şəhər 2 nömrəli orta ümumtəhsil məktəbi
|
Xırdalan şəhəri, 28-ci məhəllə
|
77
|
Xırdalan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb
|
Xırdalan şəhəri, S.Bəhlulzadə küçəsi 19
|
78
|
Saray qəsəbə A.Müzəffər adına 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi, M.Müşfiq küçəsi
|
79
|
Güzdək qəsəbə tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Abşeron rayonu, Güzdək qəsəbəsi
|
80
|
Hökməli tam orta məktəb
|
Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsi
|
81
|
Qobu qəsəbə Ə.S.İbrahimov adına 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi
|
82
|
Şahağac kənd D.Əsədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Astara rayonu, Şahağac kəndi
|
83
|
Şiyəkəran kənd O.Yəhyayev adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi
|
84
|
Astara rayon Şiyəkəran kənd N.Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi
|
85
|
Astara şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb
|
Astara rayonu, H.Əliyev 122
|
86
|
Astara rayon M.F.Axundov adına Pensər kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Astara rayonu, Pensər kəndi
|
87
|
Ağdaş şəhər Nizami Gəncəvi adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Ağdaş şəhəri, N.Nərimanov küçəsi 3/4
|
88
|
Ağdaş şəhər M.İsayev adına tam orta məktəb
|
Ağdaş şəhəri, H.Əliyev prospekti 91
|
89
|
Ağcabədi rayon M.Aranlı adına 11 nömrəli tam orta məktəb
|
Ağcabədi rayonu, H.Əliyev prospekti
|
90
|
Ağcabədi rayon M.F.Axundov adına 3 nömrəli humanitar təmayüllü
məktəb-lisey
|
Ağcabədi rayonu, F.Əlizadə küçəsi 1
|
91
|
Ağcabədi şəhər Şirin Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Ağcabədi şəhəri
|
92
|
Ağcabədi rayon Hindarx qəsəbəsi, E.İsmayılov adına 1 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Ağcabədi rayonu, Hindarx qəsəbəsi
|
93
|
Ağdam rayon 18 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi
|
94
|
Ağdam rayon H.Əsgərov adına Quzanlı qəsəbə tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi
|
95
|
Ağstafa rayon Dağkəsəmən kənd 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Ağstafa rayonu, Dağkəsəmən kəndi
|
96
|
Ağstafa şəhər 2 nömrəli məktəb
|
Ağstafa şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi
|
97
|
Ağstafa şəhər S.Şükürova adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Ağstafa şəhəri, A.Ələsgər küçəsi 65
|
98
|
Astara rayon Təngərüd kənd tam orta məktəb
|
Astara rayonu, Təngərüd kəndi
|
99
|
Astara şəhər Ceyhun Babayev adına 3 nömrəli lisey
|
Astara şəhəri, H.Əliyev prospekti
|
100
|
Astara şəhər Rasim Camalov adına 7 nömrəli tam orta məktəb
|
Astara rayonu, Kələdəhnə qəsəbəsi
|
101
|
Beyləqan şəhər təbiət və humanitar fənlər təmayüllü lisey
|
Beyləqan şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi 1
|
102
|
Beyləqan rayon Bünyadlı kəndi Y.Quliyev adına tam orta məktəb
|
Beyləqan rayonu, Bünyadlı kəndi
|
103
|
Beyləqan şəhər N.Allahverdiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Beyləqan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 132
|
104
|
Bərdə şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb
|
Bərdə şəhəri, H.Əliyev prospekti 155
|
105
|
Bərdə şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb
|
Bərdə şəhəri, Y.Nağıyev küçəsi
|
106
|
Bərdə şəhər Zərifə Əliyeva adına texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey
|
Bərdə şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi
|
107
|
Bərdə şəhər Kətəlparaq kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bərdə şəhəri, Kətəlparaq kəndi
|
108
|
Bərdə şəhər S.Behbudov adına 6 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Bərdə şəhəri, Bakı küçəsi
|
109
|
Bərdə şəhər Nizami Gəncəvi adına beynəlmiləl 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Bərdə şəhəri, Natavan küçəsi
|
110
|
Bərdə şəhər Alı Mustafayev adına 5 nömrəli tam orta məktəb
|
Bərdə şəhəri, K.Cabbarov küçəsi
|
111
|
Biləsuvar rayon C.Məmədov adına 1 nömrəli Xırmandalı kənd tam orta məktəb
|
Biləsuvar rayonu, Xırmandalı kəndi
|
112
|
Biləsuvar şəhər Əlövsət Eynullayev adına 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Biləsuvar rayonu, H.Əliyev küçəsi
|
113
|
Biləsuvar şəhər Nizami Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Biləsuvar rayonu, H.Əliyev küçəsi
|
114
|
Balakən şəhər A.Novruzov adına humanitar texniki lisey
|
Balakən şəhəri, R.Səmədov küçəsi
|
115
|
Balakən şəhər Nizami adına tam orta məktəb
|
Balakən şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi
|
116
|
Balakən şəhər Nəsimi adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Balakən şəhəri, C.Məmmədquluzadə küçəsi
|
117
|
M.P.Vaqif adına Tülü kənd 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Balakən rayonu, Tülü kəndi
|
118
|
Cəlilabad şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb
|
Cəlilabad şəhəri, Qarabağ küçəsi
|
119
|
Cəlilabad şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb
|
Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti
|
120
|
Gəncə şəhər Ə.Cavad adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, Yeni Gəncə qəsəbəsi, 28 May küçəsi 87
|
121
|
Gəncə şəhər Cəfər Cabbarlı adına 6 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, Yeni Gəncə, H.Ə.Hüseynzadə küçəsi 36
|
122
|
Gəncə şəhər M.C.Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, D.Qorqud küçəsi 26
|
123
|
Gəncə şəhər İ.Qayıbov adına 1 nömrəli pilot tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 2
|
124
|
Gəncə şəhər 27 nömrəli məktəb-lisey
|
Gəncə şəhəri, Ə.Cəmil küçəsi 8
|
125
|
Gəncə şəhər M.Ə.Sabir adına 5 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, Nizami küçəsi 38
|
126
|
Gəncə şəhər M.A.Abbaszadə adına 20 nömrəli orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, H.Əliyev prospekti 26
|
127
|
Gəncə şəhər Nizami Aydın adına 18 nömrəli orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, A.Ziyadxanov küçəsi 38
|
128
|
Gəncə şəhər 29 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, A.Ziyadxanov küçəsi 20
|
129
|
Gəncə şəhər 17 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhər, Sadılı qəsəbəsi
|
130
|
Gəncə şəhər M.S.Vazeh adına 16 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri,Təbriz küçəsi 96
|
131
|
Gəncə şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, 5-ci mikrorayon, Ü.Hacıbəyli küçəsi
|
132
|
Gəncə şəhər M.P.Vaqif adına 8 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, Bağbanlar məhəlləsi 76
|
133
|
Gəncə şəhər 30 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, Nizami prospekti 18
|
134
|
Gəncə şəhər M.Müşfiq adına 14 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, Qəmərli küçəsi 34
|
135
|
Gəncə şəhər V.Əliyev adına 12 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, Gülüstan qəsəbəsi
|
136
|
Göyçay şəhər Ak.Z.Bünyadov adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Göyçay şəhəri, Atatürk küçəsi 50
|
137
|
Göyçay rayon R.Rza adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Göyçay rayonu, N.Nərimanov küçəsi 17
|
138
|
Göyçay şəhər N.Gəncəvi adına 7 nömrəli tam orta məktəb
|
Göyçay şəhəri, N.Gəncəvi küçəsi 4
|
139
|
Dəyirmandağ kənd tam orta məktəb
|
Gədəbəy rayonu, Dəyirmandağ kəndi
|
140
|
Goranboy şəhər Q.Məmmədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Goranboy şəhəri
|
141
|
Qızılhacılı qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Goranboy şəhəri, Qızılhacılı qəsəbəsi
|
142
|
Göygöl şəhər 6 nömrəli tam orta məktəb
|
Göygöl şəhəri, Nəsibov məhəlləsi
|
143
|
Xudat şəhər K.Məhərrəmov adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, H.Əliyev küçəsi 13
|
144
|
Xaçmaz şəhər akademik Zərifə Əliyeva adına 8 nömrəli məktəb-lisey
|
Xaçmaz şəhəri, H.Z.Tağıyev küçəsi 78
|
145
|
Xaçmaz şəhər Ç.Abdullayev adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Xaçmaz şəhəri, Bakı küçəsi
|
146
|
Xaçmaz şəhər Ş.Sədiyev adına Qımılqışlaq kənd tam ümumtəhsil orta məktəbi
|
Xaçmaz rayonu, Qımılqışlaq kəndi
|
147
|
Xaçmaz şəhər C.Cabbarlı adına 6 nömrəli tam orta məktəb
|
Xaçmaz şəhəri, C.Əzizov küçəsi
|
148
|
Xaçmaz rayon Qusarçay kənd A.Məmmədov adına Qusarçay tam orta məktəb
|
Xaçmaz rayonu, Qusarçay kəndi
|
149
|
Xaçmaz rayon Nərəcan kənd tam orta məktəb
|
Xaçmaz rayonu, Nərəcan kəndi
|
150
|
Xaçmaz şəhər M.Məmmədov adına 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Xaçmaz şəhəri, N.Tusi küçəsi
|
151
|
Xaçmaz şəhər M.Babayev adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Xaçmaz şəhəri, H.Z.Tağıyev küçəsi
|
152
|
Xaçmaz şəhər Ə.Tahirov adına tam orta məktəb
|
Xaçmaz rayonu, Köhnə Xaçmaz kəndi
|
153
|
Xaçmaz rayon Xudat şəhər T.Fərzəliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri
|
154
|
N.Gəncəvi adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
İmişli şəhəri, A.Ələsgər küçəsi 15
|
155
|
İmişli şəhər İ.Səfərov adına tam orta məktəb
|
İmişli şəhəri, Yalavac kəndi
|
156
|
İmişli rayon Məzrəli kənd R.Əliyev adına tam orta məktəb
|
İmişli şəhəri, Məzrəli kəndi
|
157
|
İmişli şəhər S.Məmmədov adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
İmişli şəhəri, S.Fətəliyev küçəsi 1
|
158
|
Qızılkənd kənd H.Hüseynov adına tam orta məktəb
|
İmişli rayonu, Qızılkənd kəndi
|
159
|
N.Şirinov adına 5 nömrəli tam orta məktəb
|
İmişli şəhəri, T.İsmayılov küçəsi
|
160
|
A.Eminov adına 7 nömrəli tam orta məktəb
|
İmişli şəhəri, M.Əsədov küçəsi
|
161
|
N.Nəmirov adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
İmişli şəhəri, M.Əzizbəyov küçəsi
|
162
|
Sığırlı kənd C.Əsgərov adına tam orta məktəb
|
Kürdəmir rayonu, Sığırlı kəndi
|
163
|
Kürdəmir şəhər M.Ə.Rəsulzadə adına 2 nömrəli məktəb-lisey
|
Kürdəmir rayonu, M.F.Axundov küçəsi
|
164
|
Kürdəmir rayon T.İsmayılov adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Kürdəmir şəhəri, Nizami küçəsi 4
|
165
|
Kürdəmir rayon V.Qurbanov adına Köhnəbazar kənd tam orta məktəb
|
Kürdəmir rayonu, Köhnəbazar (Şıxımlı) kəndi
|
166
|
Kürdəmir şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Kürdəmir rayonu, O.Mirzəyev küçəsi, ev 18
|
167
|
Quba şəhər 6 nömrəli tam orta məktəb
|
Quba şəhəri, Vaqif küçəsi
|
168
|
Quba şəhər H.Hüseynov adına 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Quba şəhəri, A.Rəhimov küçəsi
|
169
|
Quba rayon A.Məmmədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb-lisey
|
Quba şəhəri, Ə.Nərimanov küçəsi
|
170
|
Quba rayon Bayram Şıxəmirov adına Zərdabi qəsəbə tam orta məktəb
|
Quba rayonu, Zərdabi qəsəbəsi
|
171
|
Quba rayon İ.Hummetov adına tam orta məktəb
|
Quba rayonu, Vladimirovka kəndi
|
172
|
Quba şəhər Z.Cəfərov adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Quba şəhəri, Ə.Nərimanov küçəsi
|
173
|
Quba rayon İkinci Nügədi kənd 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Quba rayonu, İkinci Nügədi kəndi
|
174
|
Quba rayon R.Məmmədov adına Alekseyevka kənd tam orta məktəb
|
Quba rayonu, Alekseyevka kəndi
|
175
|
Quba rayon Z.Kərimov adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Quba rayonu, 1-ci Nügədi kəndi
|
176
|
Qusar rayon Urva kənd K.Kərimov adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Qusar rayonu, Urva kəndi
|
177
|
Qusar rayon Hil kənd tam orta məktəb
|
Qusar rayonu, Hil kəndi
|
178
|
Qusar şəhər B.Ağaverdiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Qusar şəhəri, H.Əliyev prospekti 119
|
179
|
Qusar rayon Samur kənd tam orta məktəb
|
Qusar rayonu, Samur qəsəbəsi
|
180
|
Qax rayon Ləkit kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Qax rayonu, Ləkit kəndi
|
181
|
Qax rayon Zərnə kənd S.Vəliyev adına tam orta məktəb
|
Qax rayonu, Zərnə kəndi
|
182
|
Qax rayon M.Ə.Sabir adına Cüllük kənd tam orta məktəb
|
Qax rayonu, Cüllük kəndi
|
183
|
Qax şəhər N.Allahverdiyev adına 2 nömrəli məktəb-lisey
|
Qax şəhəri, A.Məmmədov 45
|
184
|
Qax rayon Qaxbaş kənd 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Qax rayonu, Qaxbaş kəndi
|
185
|
Qax şəhər Tofiq İsmayılov adına 5 nömrəli tam orta məktəb
|
Qax şəhəri, M.Müşfiq küçəsi 7
|
186
|
Qax şəhər Etibar Babayev adına 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi
|
187
|
Qax şəhər V.Əliyev adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Qax şəhəri, H.Əliyev prospekti
|
188
|
Qazax şəhər S.Əfəndiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Qazax şəhəri H.Z.Tağıyev küçəsi 31
|
189
|
Qəbələ şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Qəbələ şəhəri, H.Əliyev prospekti
|
190
|
M.Əbilov adına Şağlaküçə kənd tam orta məktəb
|
Lənkəran rayonu, Şağlaküçə kəndi
|
191
|
Lənkəran rayon Rvo kənd tam orta məktəb
|
Lənkəran rayonu, Lənkəran şəhəri, Rvo kəndi
|
192
|
Lənkəran şəhər 10 nömrəli tam orta məktəb
|
Lənkəran şəhəri, H.Əliyev küçəsi 78
|
193
|
Q.Zeynalov adına Darquba kənd tam ümumtəhsil məktəbi
|
Lənkəran rayonu, Darquba kəndi
|
194
|
Zövlə kənd M.Qarayev adına tam orta məktəb
|
Lənkəran rayonu, Zövlə kəndi
|
195
|
Lənkəran rayon Şürük kənd tam orta məktəb
|
Lənkəran şəhəri, Şürük kəndi
|
196
|
Lənkəran rayon Xanbulan kənd tam orta məktəb
|
Lənkəran şəhəri, Xanbulan kəndi
|
197
|
Lənkəran rayon İdrak Hüseynov adına Osaküçə kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Lənkəran rayonu, Osaküçə kəndi
|
198
|
Lənkəran şəhər V.Əliyev adına 4 nömrəli tam orta məktəb-lisey
|
Lənkəran şəhəri, Şirəli Axundov küçəsi 7
|
199
|
Lənkəran rayon A.Məhərrəmov adına 7 nömrəli tam orta məktəb
|
Lənkəran şəhəri, Anar Mahmudov küçəsi 1
|
200
|
Lənkəran rayon Separadi kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Lənkəran rayonu, Separadi kəndi
|
201
|
Lənkəran rayon Aşağı Nüvədi qəsəbə tam orta məktəb
|
Lənkəran rayonu, Aşağı Nüvədi qəsəbəsi
|
202
|
Lənkəran şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb
|
Lənkəran şəhəri, M.M.Axund küçəsi 94
|
203
|
Vilvan kənd Ə.H.Hüseynov adına tam orta məktəb
|
Lənkəran rayonu, Vilvan kəndi
|
204
|
Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Laçın şəhəri
|
205
|
Masallı rayon N.Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Masallı rayonu, Boradigah kəndi
|
206
|
Masallı şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Masallı rayonu, H.Əliyev prospekti
|
207
|
Masallı rayon N.Həsənov adına Gəyəçöl kənd tam orta məktəb
|
Masallı rayonu, Gəyəçöl kəndi
|
208
|
Mingəçevir şəhər İ.Qayıbov adına 10 nömrəli tam orta məktəb
|
Mingəçevir şəhəri, R.Rza küçəsi 14
|
209
|
Mingəçevir şəhər təbiət-riyaziyyat və humanitar elmlər təmayüllü lisey
|
Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev prospekti 79
|
210
|
Mingəçevir şəhər R.Muradov adına 15 nömrəli texniki humanitar lisey
|
Mingəçevir şəhəri, R.Rza küçəsi 14
|
211
|
Mingəçevir şəhər N.Nərimanov adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Mingəçevir şəhəri, N.Nərimanov küçəsi
|
212
|
Mingəçevir şəhər M.Hüseynzadə adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Mingəçevir şəhəri, D.Əliyeva küçəsi, ev 21
|
213
|
Mingəçevir şəhər N.Gəncəvi adına 8 nömrəli tam orta məktəb
|
Mingəçevir şəhəri, C.Əliyev küçəsi
|
214
|
Naftalan şəhər İ.Nəsimi adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Naftalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 204
|
215
|
Naftalan şəhər S.Vurğun adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Naftalan şəhəri
|
216
|
Neftçala şəhər S.İ.Manafov adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Neftçala şəhər, 28 May küçəsi
|
217
|
Sabirabad şəhər E.Nadirov adına 8 nömrəli tam orta məktəb
|
Sabirabad şəhəri, V.Əhmədov küçəsi 29
|
218
|
Sabirabad şəhər M.Ə.Sabir adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Sabirabad şəhəri, H.Əliyev prospekti 43
|
219
|
Saatlı şəhər M.Muradov adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Saatlı şəhəri, M.F.Axundov küçəsi
|
220
|
Saatlı rayon Mircəlalkənd kənd T.İsmayılav adına tam orta məktəb
|
Saatlı rayonu, Mircəlalkənd kəndi
|
221
|
Salyan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Salyan şəhəri, Q.Səmədov küçəsi 41
|
222
|
Salyan şəhər Aşıq Pənah adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Salyan şəhəri, A.Pənah küçəsi
|
223
|
Şəmkir şəhər M.Füzuli adına məktəb-lisey
|
Şəmkir şəhəri, F.Əhmədov küçəsi 34
|
224
|
Zəyəm qəsəbə Ə.Cəmil adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Şəmkir rayonu, Zəyəm qəsəbəsi
|
225
|
Dəllər-Cəyir kənd tam orta məktəb
|
Şəmkir rayonu, Dəllər Cəyir kəndi
|
226
|
Düyərli kənd 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Şəmkir rayonu, Düyərli kəndi
|
227
|
Şamaxı şəhər E.Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Şamaxı şəhəri, Şəhriyar küçəsi 21
|
228
|
Şamaxı şəhər S.Qənizadə adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Şamaxı şəhəri, A.Əhmədov küçəsi 3
|
229
|
Şamaxı şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Şamaxı şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi
|
230
|
Şamaxı şəhər M.Hadi adına 9 nömrəli tam orta məktəb
|
Şamaxı şəhəri, A.Məmmədağa küçəsi 56
|
231
|
Şamaxı şəhər 10 nömrəli tam orta məktəb
|
Şamaxı şəhər, S.Ə.Şirvani küçəsi
|
232
|
Şirvan şəhər E.İmanov adına 10 nömrəli tam orta məktəb
|
Şirvan şəhər, S.Vurğun küçəsi
|
233
|
Şirvan şəhər M.Osmanov adına 20 nömrəli tam orta məktəb
|
Şirvan şəhər, 28 May küçəsi
|
234
|
Şirvan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəb
|
Şirvan şəhəri, H.Əliyev prospekti 1
|
235
|
Şabran rayon Ağalıq kənd E.Mütəllimov adına tam orta məktəb
|
Şabran rayonu, Ağalıq kəndi
|
236
|
Şabran şəhər 1 nömrəli məktəb
|
Şabran şəhəri, H.Əliyev prospekti
|
237
|
Şabran şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Şabran şəhəri, H.Əliyev prospekti
|
238
|
Şəki şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb
|
Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi
|
239
|
Tərtər rayon Ə.Məmmədov adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Tərtər rayonu, E.Məmmədov küçəsi 4
|
240
|
Tovuz şəhər N.Tusi adına təbiət və texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey
|
Tovuz şəhəri, M.P.Vaqif küçəsi 1
|
241
|
Tovuz şəhər A.S.Puşkin adına tam orta məktəb
|
Tovuz şəhəri, M.Zeynalov küçəsi 5
|
242
|
Alakol kənd N.Sadıqov adına tam orta məktəb
|
Tovuz rayonu, Alakol kəndi
|
243
|
Əyyublu kənd 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Tovuz rayonu, Əyyublu kəndi
|
244
|
Tovuz şəhər A.Qasımov adına tam orta məktəb
|
Tovuz şəhəri, Nəsimi küçəsi
|
245
|
Düz Qırıqlı kənd 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Tovuz rayonu, Düz Qırıqlı kəndi
|
246
|
Yusif Sadıqov adına Bozalqanlı kənd tam orta məktəb
|
Tovuz rayonu, Bozalqanlı kəndi
|
247
|
Tovuz şəhər Aşağı Öysüzlü kənd E.Məmmədov adına tam orta məktəb
|
Tovuz şəhəri, M. Musayev küçəsi
|
248
|
Tovuz şəhər M.Ələkbərov adına tam orta məktəb
|
Tovuz şəhəri, M.Hüseyn küçəsi
|
249
|
Ucar rayonu 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Ucar şəhəri, Oğuz küçəsi
|
250
|
Yevlax şəhər Nizami adına 7 nömrəli tam orta məktəb
|
Yevlax rayonu, Nizami prospekti 133
|
251
|
Yevlax rayon M.Ə.Sabir adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Yevlax, H.Əliyev prospekti 69
|
252
|
Yevlax rayon S.Əliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Yevlax şəhəri, Nizami prospekti 77
|
253
|
Yevlax rayon Ş.Qurbanov adına 8 nömrəli tam orta məktəb
|
Yevlax şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi
|
254
|
Yevlax rayon İ.Nəsimi adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Yevlax şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi 76
|
255
|
Yevlax rayon N.Nərimanov adına 9 nömrəli tam orta məktəb
|
Yevlax şəhəri, H.Əliyev prospekti
|
256
|
Zaqatala rayon Akif Babaşov adına Muxax kənd 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala rayonu, Muxax kəndi
|
257
|
Zaqatala rayon Şəmsəddin İsayev adına Muxax kənd 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala rayonu, Muxax kəndi
|
258
|
Zaqatala şəhər İsmət Qayıbov adına 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala rayonu, Qazangül qəsəbəsi
|
259
|
Zaqatala şəhər Z.Murtuzəliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi 1A
|
260
|
Zəngilan rayon Ağalı kənd tam orta məktəb
|
Zəngilan rayonu, Ağalı kəndi
|
261
|
Zaqatala rayon V.Bədəlov adına Tala kənd 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala rayonu, Aşağı Tala kəndi
|
262
|
Zaqatala rayon R.Şabanov adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala rayonu, Aşağı Tala kəndi
|
263
|
Zaqatala rayon Yuxarı Tala kənd 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala rayonu, Yuxarı Tala kəndi
|
Yararlılıq müddəti bitmiş məhsullar aşkarlanan məktəblər
|
1
|
Astara rayon Məhərrəm Abıyev adına Vaqo kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Astara rayonu, Vaqo kəndi
|
2
|
Astara şəhər Fərman Əliyarov adına 6 nömrəli məktəb
|
Astara şəhəri, S.Vurğun küçəsi
|
3
|
Astara rayon Z.Əhmədzadə adına Pensər kənd 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Astara rayonu, Pensər kəndi
|
4
|
Astara rayon Ərçivan qəsəbə Natiq Kərimov adına 3 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Astara rayonu, Ərçivan qəsəbəsi
|
5
|
Astara rayon A.İbrahimov adına Şüvi kənd tam orta məktəb
|
Astara rayonu, Şüvi kəndi
|
6
|
Cəlilabad şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Cəlilabad şəhəri, C.Cahangirov küçəsi
|
7
|
Cəlilabad rayon Ş.Sultanov adına Qarazəncir kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi
|
Cəlilabad rayonu, Qarazəncir kəndi
|
8
|
Gəncə şəhər 28 nömrəli tam orta məktəb
|
Gəncə şəhəri, Azərbaycan bayrağı küçəsi, döngə 1
|
9
|
Göygöl rayon Coşqun Verdiyev adına Aşıqlı kənd tam orta məktəb
|
Göygöl rayonu, Aşıqlı kəndi
|
10
|
İlqar Mahmudov adına Liman şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Lənkəran rayonu, Liman şəhəri
|
11
|
Lənkəran rayon Nərimanabad qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Lənkəran rayonu, Nərimanabad qəsəbəsi
|
12
|
Xarxatan kənd tam orta məktəb
|
Lənkəran rayonu, Xarxatan kəndi
|
13
|
Mingəçevir şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Mingəçevir şəhəri, Y.Mansurov küçəsi,
ev 3
|
14
|
Masallı rayon İ.Nağıyev adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Masallı rayonu, Boradigah qəsəbəsi
|
15
|
Təzə Alvadı kənd Elşad Əhədov adına 1 nömrəli tam orta məktəb
|
Masallı rayonu, Təzə Alvadı kəndi
|
16
|
Masallı şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Masallı şəhəri, Qurtuluş küçəsi
|
17
|
Masallı rayon S.Rzayev adına Böyük Kolatan kənd tam orta məktəb
|
Masallı rayonu, Böyük Kolatan kəndi
|
18
|
Salyan şəhər Yusif Qasımov adına 4 nömrəli tam orta məktəb
|
Salyan şəhəri, Ə.Hüseynov küçəsi 2
|
19
|
Şabran rayon Roman Yusifov adına 2 nömrəli texniki təmayüllü məktəb-lisey
|
Şabran şəhəri, T.Abbasov küçəsi 1
|
20
|
Siyəzən şəhər M.Müşviq adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Siyəzən şəhəri, T.İsmayılov küçəsi
|
21
|
Siyəzən şəhər Ş.İsmayılov adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Siyəzən şəhəri, Babək küçəsi 46A
|
22
|
Zaqatala şəhər Şıxəli Qurbanov adına 3 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala şəhəri, Vidadi küçəsi 26
|
23
|
Zaqatala şəhər N.Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb
|
Zaqatala şəhəri, H.Əliyev prospekti
|
Qadağan edilmiş məhsullar aşkarlanan məktəblər
|
1
|
322 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
(Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort)
|
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Albalılıq, keçid 1349
|
2
|
214 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
(Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort)
|
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə.Əzimzadə küçəsi 18
|
3
|
240 nömrəli məktəb
(Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort )
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Cəlal küçəsi 20
|
4
|
182 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
(Aşkar edilmiş məhsul: qızardılmış kartof fri)
|
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 84
|
5
|
Sabirabad şəhər N.Nərimanov adına 2 nömrəli tam orta məktəb
(Aşkar edilmiş məhsul: qızardılmış pirojki)
|
Sabirabad şəhəri, H.Əliyev prospekti 158
