Azərbaycanda bəzi fəaliyyətlər üzrə yeni rüsum müəyyənləşir Maliyyə icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərin reyestrə daxil edilməsi üçün rüsum müəyyənləşəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Qanun layihəsinə əsasən, maliyyə icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərin maliyyə icarəsi verənlərin reyestrinə daxil edilməsi üçün dövlət rüsumu 550 manat olacaq.
Bu Qanun dərc olunduğu gündən 6 ay sonra qüvvəyə minəcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре