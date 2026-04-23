Abituriyentlərin üçüncü ixtisas qrupuna seçməməsinə

Son illər Azərbaycanda ali təhsil üzrə seçim tendensiyaları dəyişib. Bir vaxtlar ən prestijli hesab edilən üçüncü ixtisas qrupuna maraq artıq əvvəlki kimi deyil. Məzunlar humanitar fənlərə yönəlməkdə bir o qədər də maraqlı olmurlar.

Day.Az Xəzər Tv-yə istinadən xəbər verir ki, təhsil məsələləri üzrə ekspert Ramin Nurəliyevin sözlərinə görə, marağın azalmasının iki əsas səbəbi var:

1. Əmək bazarına çıxış məsələsi: Üçüncü qrupda bəzi ixtisaslar üzrə iş imkanları getdikcə məhdudlaşır.
2. Keçid ballarının yüksək olması: Üçüncü ixtisas qrupunda ballar digər qruplara nisbətən daha yüksəkdir və bəzi ixtisaslar üzrə qəbul imkanları məhduddur. 

Nəsimi Ələsgərli