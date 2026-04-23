Abituriyentlərin üçüncü ixtisas qrupuna seçməməsinə SƏBƏB NƏDİR? - VİDEO
Son illər Azərbaycanda ali təhsil üzrə seçim tendensiyaları dəyişib. Bir vaxtlar ən prestijli hesab edilən üçüncü ixtisas qrupuna maraq artıq əvvəlki kimi deyil. Məzunlar humanitar fənlərə yönəlməkdə bir o qədər də maraqlı olmurlar.
Day.Az Xəzər Tv-yə istinadən xəbər verir ki, təhsil məsələləri üzrə ekspert Ramin Nurəliyevin sözlərinə görə, marağın azalmasının iki əsas səbəbi var:
1. Əmək bazarına çıxış məsələsi: Üçüncü qrupda bəzi ixtisaslar üzrə iş imkanları getdikcə məhdudlaşır.
2. Keçid ballarının yüksək olması: Üçüncü ixtisas qrupunda ballar digər qruplara nisbətən daha yüksəkdir və bəzi ixtisaslar üzrə qəbul imkanları məhduddur.
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре