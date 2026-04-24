Növbəti köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb

Aprelin 24-də doğma yurduna yola salınan köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 397 nəfərdən ibarət 110 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib.

Mərasimdə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.