Bazarda rekord ARTIM

"ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin iyun müqaviləsinin dəyəri 1,35% artaraq 1 barelə görə 106.75 ABŞ dolları təşkil edib.

Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında 2026-cı ilin iyun ayında ixrac etməklə "WTI" markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 1,07% artaraq 95.41 ABŞ dollarına bərabər olub.