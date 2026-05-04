Artıq 103-ə yox, bu nömrəyə ZƏNG EDƏCƏKSİNİZ
103 Çağrı Mərkəzində yeni proqram təminatının tətbiqi planlaşdırılır.
Day.Az xəbər verir ki, sistemə keçid 5 may 2026-cı il tarixində saat 04:00-04:30 aralığında həyata keçiriləcək. Bu müddət ərzində aparılacaq yenilənmə ilə əlaqədar zənglərin qəbulunda müəyyən texniki çətinliklərin yaranması istisna olunmur.
Qeyd edilib ki, göstərilən vaxt intervalında vətəndaşlar 815 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər.
