Oynaq sağlamlığı üçün “tullantıya atılan” faydalı məhsul
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, toyuq ayaqları çox vaxt tullansa da, əslində oynaq və dəri sağlamlığı üçün faydalı sayılır.
Day.Az xəbər verir ki, bu məhsul qaynadıldıqda bulyona kollagen və jelatin buraxaraq onun daha qatı və qidalı olmasına kömək edir.
Dietoloqlar bildirirlər ki, toyuq ayaqlarında olan kollagen orqanizmdə oynaqlar, dəri, bağlar və qığırdaqların bərpasında iştirak edir. Uzun müddət bişirildikdə bu maddə jelatinə çevrilərək bulyonu daha qidalandırıcı edir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, belə bulyon oynaqları və birləşdirici toxumaları dəstəkləmək istəyən insanlar üçün faydalı ola bilər. Bununla belə, yüksək təzyiq və böyrək problemi olan şəxslərə duz və yağ miqdarına diqqət etmək tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре