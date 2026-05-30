“Liverpul” baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

İngiltərənin "Liverpul" komandası baş məşqçisi Arne Slotla yollarını ayırıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, niderlandlı mütəxəssislə əməkdaşlığa qarşılıqlı razılıq əsasında son qoyulub.

Mersisayd təmsilçisi artıq yeni baş məşqçi axtarışlarına start verildiyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yayından "Liverpul"a başçılıq edən Arne Slot fəaliyyəti dövründə komandaya İngiltərə çempionluğunu qazandırıb. "Qırmızılar" başa çatan mövsümdə isə 60 xalla 5-ci yeri tutub.