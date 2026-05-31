Banan qabığının faydaları: evdə istifadə etməyin 10 üsulu
Banan qabığı sadəcə meyvə qalığı deyil. O, kulinariya, dəriyə qulluq və hətta məişətdə gizli "silaha" çevrilə bilər. Gəlin bu gözlənilməz "mətbəx qəhrəmanı"na necə ikinci həyat verməyin mümkün olduğunu öyrənək.
Banan dünyada ən populyar meyvələrdən biridir. Lakin onun qabığı çox vaxt kulinariya və ya kosmetik təcrübələr əvəzinə zibil qutusuna atılır. Halbuki banan qabığının çoxsaylı praktik istifadələri var.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, banan qabığı yeməklərə dad qatmaq, dəriyə qulluq etmək, gümüşü parlatmaq və hətta bitkilərin böyüməsinə kömək etmək üçün istifadə oluna bilər.
Vegan "didilmiş donuz əti" alternativi
Banan qabıqları vegan "didilmiş donuz əti" hazırlamaq üçün əsas kimi istifadə edilə bilər. Bunun üçün qabığın yumşaq hissəsini ayırıb nazik zolaqlar şəklində doğramaq, sonra isə qızardıb ədviyyatlamaq lazımdır.
Barbekü sousu və ya şirin-duzlu souslar dadı daha da vurğulayır, çünki qabıq aromatı yaxşı mənimsəyir.
Smuzi və ya banan çörəyinə əlavə etmək
Banan qabıqlarını xırda doğrayaraq smuziyə və ya banan çörəyinə əlavə etmək olar. Bu, yeməyə daha çox lif qatır. Qəhvəyi rəng almış qabıqlar şirinlik verir və blenderdə asanlıqla qarışır.
Ətin şirəli qalmasına kömək edir
Toyuq və ya donuz ətinin multibişiricidə qurumaması üçün bişirməzdən əvvəl içinə 1-2 ədəd sarı banan qabığı əlavə edin. Onlar təbii nəm baryeri rolunu oynayır və yeməyə yüngül şirin not verir, lakin əsas dadı dəyişmir.
Dəriyə qulluq, dərini nəmləndirir
Banan qabığı kalium və nəmlə zəngindir, buna görə də quru dərini nəmləndirmək üçün əla vasitə hesab olunur. Sadəcə qabığın iç tərəfi ilə üzü və ya əlləri 3-5 dəqiqə masaj edin, sonra sərin su ilə yuyun.
Qıcıqlanmanı sakitləşdirir
Qabıqda olan antioksidantlar, xüsusilə karotinoidlər, stress keçirmiş dərini sakitləşdirməyə kömək edir. Qabığı doğrayıb 5-10 dəqiqə üzə və ya boyuna qoyun, sonra su ilə yuyun.
Məişətdə istifadəsi
Zibil qutusunun qoxusunu aradan qaldırır. Doğranmış banan qabığını zibil torbasının altına qoyun. O, xoşagəlməz qoxuları neytrallaşdıracaq və havanı təravətləndirəcək.
Gümüş və paslanmayan poladı parladır
Banan qabığı və sudan pasta hazırlayıb qaralmış gümüş və ya paslanmayan polad səthə çəkin. Yumşaq parça ilə silərək kimyəvi vasitələrsiz parlaq nəticə əldə etmək mümkündür.
Cızıqları və izləri aradan qaldırır
Ayaqqabı və ya döşəmədəki cızıqları qabığın iç tərəfi ilə silin. Təbii mumlar izləri azaltmağa və yüngül parlaqlıq yaratmağa kömək edəcək.
Bitkilər üçün gübrə
Banan qabıqlarını bir neçə gün suda saxlayıb sonra otaq bitkilərini həmin su ilə sulamaq olar. Tərkibindəki kalium və fosfor bitkilərin süni əlavələr olmadan daha yaxşı inkişaf etməsinə kömək edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре