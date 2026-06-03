Ərəb ölkələri hava məkanlarını

Bu gün Küveyt, Bəhreyn və BƏƏ bölgədə təhlükəsizlik vəziyyətinin gərginləşməsi fonunda hava məkanlarını müvəqqəti bağladıqlarını açıqlayıblar.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İSNA məlumat yayıb.

Qərar İranın bölgədə yerləşən ABŞ hərbi obyektlərinə qarşı raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumlar həyata keçirdiyi barədə yayılan məlumatlardan sonra qəbul edilib.