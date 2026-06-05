Xamenei İranda minlərlə məhbusu əfv edib
İranın ali lideri Müctəba Xamenei Eyd-əl-Qədir (Qədir Xum) bayramı münasibəti ilə 2000-dən çox məhbusu əfv edib və ya cəzasını yumşaldıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Farsa agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu gün Xamenei bir müddət əvvəl İran ədliyyəsinin rəhbəri Qolamhüseyn Mohseni Eceyin amnistiya ilə bağlı vəsatətini təmin edib.
Qeyd edək ki, İran Konstitusiyanın 110-cu maddəsinə əsasən, Ədliyyə sisteminin rəhbərinin təqdimatı əsasında ölkə rəhbəri məhkumları əfv etmək və ya onların cəzalarını azaltmaq səlahiyyətinə malikdir.
Lakin bu əfv müəyyən kateqoriyadan olan məhkumlara şamil edilmir. Bunlara ölkəyə qarşı silahlı mübarizədə iştirak etdiyinə görə məhkum olunmuş şəxslər, silahlı və ya mütəşəkkil narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlar, silahlı soyğunçuluq törədənlər, silah qaçaqmalçıları, adam oğurluğuna, rüşvətxorluğa və mənimsəməyə görə məhkum edilmiş şəxslər daxildir.
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