Ölümü proqnozlaşdıra bilən “bioloji saatlar” HAZIRLANIB
ABŞ alimləri gen aktivliyini (RNT səviyyəsini) analiz edən yeni "transkriptomik saatlar" hazırlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu sistem insanın xronoloji yaşından daha çox, orqanizmin real bioloji yaşlanmasını və ölüm riskini qiymətləndirməyə imkan verir.
Ənənəvi epigenetik modellərdən fərqli olaraq, yeni metod genlərin "aktiv və ya passiv" olmasını ölçür. Tədqiqatçılar bu məlumatı siçan, siçovul, meymun və insan daxil olmaqla bir neçə növ üzərində test ediblər və yaşlanma prosesində oxşar gen dəyişiklikləri aşkar ediblər.
Nəticələr göstərir ki, hüceyrə bərpası və sağlam bölünmə ilə bağlı genlər yaşlanmanı ləngidir, iltihab və hüceyrə ölümü ilə bağlı genlər isə prosesi sürətləndirir. Alimlər bu texnologiyanın gələcəkdə xəstəlik riskini və yaşlanma sürətini daha erkən mərhələdə müəyyən etmək üçün istifadə oluna biləcəyini bildirir.
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