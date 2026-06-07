https://news.day.az/azerinews/1839947.html Əziz Yıldırım “Fənərbağça”nın prezidenti seçilib Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun yeni prezidenti bəlli olub. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə klubun rəsmi saytında bildirilib. Məlumata əsasən, bu vəzifəyə Əziz Yıldırım seçilib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, funksioner 17 min 245 səs toplayaraq, digər namizəd Hakan Safini (9927 səs) böyük fərqlə üstələyib.
Əziz Yıldırım “Fənərbağça”nın prezidenti seçilib
Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun yeni prezidenti bəlli olub.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə klubun rəsmi saytında bildirilib.
Məlumata əsasən, bu vəzifəyə Əziz Yıldırım seçilib.
Səsvermənin nəticələrinə əsasən, funksioner 17 min 245 səs toplayaraq, digər namizəd Hakan Safini (9927 səs) böyük fərqlə üstələyib. O, 8 illik fasilədən sonra yenidən "Fənərbağça"nın prezidenti olub.
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