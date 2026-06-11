Azərbaycanda günəş panellərinin istehsalı üzrə zavod tikiləcək
Azərbaycanda Ələt Azad İqtisadi Zonası ərazisində Çin şirkətinin iştirakı ilə günəş panellərinin istehsalı üzrə zavodun tikintisinə yaxın həftələrdə başlanılacaq.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ələt Azad İqtisadi Zonası İdarə Heyətinin sədri Valeh Ələsgərov Bakıda Azərbaycan Amerika Ticarət Palatası (AmCham Azerbaijan) tərəfindən təşkil olunan "TECHNOVATION: Davamlı İqtisadi Transformasiya üçün Elm və İnnovasiya" mövzusunda tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ilk mərhələdə müəssisə ildə təxminən 3 QVt gücündə günəş panelləri istehsal edəcək, gələcəkdə isə istehsal gücünün 10 QVt-a çatdırılması planlaşdırılır.
"Layihənin həyata keçirilməsinin günəş enerjisinin maya dəyərinin azalmasına və bərpa olunan enerji mənbələrinə çıxışın genişlənməsinə imkan yaradacağı gözlənilir. Paralel olaraq külək energetikası üçün komponentlərin, xüsusilə turbin pərləri və qüllələrinin yerli istehsalının inkişafı müzakirə olunur", - deyə o bildirib.
V.Ələsgərov vurğulayıb ki, külək qurğularının iri elementlərinin Çin və Avropadan daşınması mürəkkəb və bahalı prosesdir. Bu isə istehsalın lokallaşdırılmasını iqtisadi baxımdan məqsədəuyğun edir. Onun sözlərinə görə, elektrik enerjisinin saxlanılması üzrə həllər olmadan böyük həcmdə külək və günəş generasiyasını enerji sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiya etmək mümkün deyil.
Xatırladaq ki, Baş nazirin müavini və Azərbaycan-Çin hökumətlərarası ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyətinin Çinə səfəri çərçivəsində 2025-ci il sentyabrın 9-da Çendu şəhərində Ələt Azad İqtisadi Zonası İdarəsi ilə Çinin yüksək texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən "Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co., Ltd." şirkəti arasında investisiya sazişi imzalanıb.
Sənəd Ələt Azad İqtisadi Zonasında günəş panellərinin istehsalı üzrə müasir istehsal kompleksinin yaradılmasını nəzərdə tutur.
Razılaşmaya əsasən, 23 hektar ərazini əhatə edən sənaye zonasında zəruri infrastruktur və kommunikasiya xətləri ilə təmin olunmuş üç müasir istehsal obyekti tikiləcək. Onların ümumi istehsal gücü ildə 3 QVt günəş paneli təşkil edəcək. Həmçinin silisium kristalları və komplektləşdirici hissələrin istehsalı da planlaşdırılır.
İstehsal olunacaq məhsullar, o cümlədən Ələt Azad İqtisadi Zonasının özündə günəş elektrik stansiyasının tikintisi üçün istifadə ediləcək, məhsulun əhəmiyyətli hissəsi isə dünya bazarlarına ixrac olunacaq.
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