https://news.day.az/azerinews/1840805.html Sabunçuda evdən 15 min manata yaxın qızıl oğurlanıb Sabunçu rayonunda evdən külli miqdarda qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar. Day.Az xəbər verir ki, DİN-in məlumatına görə, paytaxt ərazisində yerləşən evlərdən birindən qızıl əşyalarının oğurlanması ilə bağlı polisə müraciət daxil olub.
Sabunçuda evdən 15 min manata yaxın qızıl oğurlanıb
Sabunçu rayonunda evdən külli miqdarda qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar.
Day.Az xəbər verir ki, DİN-in məlumatına görə, paytaxt ərazisində yerləşən evlərdən birindən qızıl əşyalarının oğurlanması ilə bağlı polisə müraciət daxil olub.
Keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 31 yaşlı A.Xəlilova və 26 yaşlı İ.Quluzadə müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, onlar evdən hissə-hissə ümumi dəyəri 14 min manat olan qızıl-zinət əşyalarını oğurlayıblar.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
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