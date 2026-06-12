SpaceX-in bazar kapitallaşması 2 trilyon dollara çata bilər
SpaceX-in bazar kapitallaşması "Nasdaq" birjasında debütündə 2 trilyon dollara çata bilər.
Xarici media yazır ki, SpaceX səhm sövdələşməsi ilə bağlı güclü tələbat boz bazarın formalaşmasına səbəb olub. Rəsmi siyahıdan əvvəl forvard müqavilələrinin bağlandığı birjadankənar (OTC) bazarlarda spekulyativ qiymətlər səhm başına 175 dollara çatıb ki, bu da rəsmi 135 dollarlıq IPO qiymətindən 29,6% yüksəkdir.
Bu tendensiya davam edərsə, SpaceX-in bazar kapitallaşması 2 trilyon dolları keçə bilər və bu, onu ABŞ-da səhmləri açıq şəkildə satılan altıncı ən böyük şirkətə çevirə bilər. SpaceX səhmlərinin Nasdaq birjasında ticarətinin iyunun 12-də sessiyanın ortalarında başlaması gözlənilir. Buraxılışın gecikməsi tələb və təklifin balanslaşdırılması zərurəti ilə əlaqədardır.
Şirkət ümumilikdə 555,5 milyon səhm buraxaraq IPO-da 75 milyard dollar cəlb edib və şirkətə 1,77 trilyon dollar bazar kapitallaşması qazandırıb.
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