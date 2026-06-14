https://news.day.az/azerinews/1841322.html Ağdamda mağazaya ildırım düşüb - FOTO İyunun 14-də səhər saatlarında Ağdam rayonunda mağazada yanğın baş verib. Trend-in Qarabağ bürosu xəbr verir ki, hadisə rayonun Qaradağlı kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, ildırım kənd sakini İbadov Fikrət Soltan oğluna məxsus mağazaya düşüb və nəticədə yanğın başlayıb.
Ağdamda mağazaya ildırım düşüb - FOTO
İyunun 14-də səhər saatlarında Ağdam rayonunda mağazada yanğın baş verib.
Trend-in Qarabağ bürosu xəbr verir ki, hadisə rayonun Qaradağlı kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, ildırım kənd sakini İbadov Fikrət Soltan oğluna məxsus mağazaya düşüb və nəticədə yanğın başlayıb.
Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları və xüsusi texnikaları cəlb olunub. Operativ müdaxilə nəticəsində alovun yaxınlıqdakı yaşayış evinə keçməsinin qarşısı alınıb.
Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
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