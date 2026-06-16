https://news.day.az/azerinews/1841780.html Qəbələdə yanğın hadisəsi BAŞ VERİB Qəbələ rayonunun Mirzəbəyli kəndində yanğın olub. Day.Az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, ümumi sahəsi 150 m² olan birmərtəbəli 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları yanıb. Yanğın zamanı 1 nəfər xəsarət alıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
Qəbələdə yanğın hadisəsi BAŞ VERİB
Qəbələ rayonunun Mirzəbəyli kəndində yanğın olub.
Day.Az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, ümumi sahəsi 150 m² olan birmərtəbəli 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları yanıb. Yanğın zamanı 1 nəfər xəsarət alıb.
Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
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