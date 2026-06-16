https://news.day.az/azerinews/1841843.html Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyunun 17-18-də bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq.
Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyunun 17-18-də bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq.
Tovuz, Gəncə, Mingəçevir, Qazax, Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Kəlbəcər, Naftalan, Sabirabad, Salyan, Şirvan, Qobustan, Neftçala, Naxçıvan MR-da sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
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