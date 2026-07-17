https://news.day.az/azerinews/1848587.html Bilgəh çimərliyində meyit tapıldı Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən Bilgəh çimərliyində meyit tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, cəsədin təxminən 45-50 yaşlı kişi olduğu müəyyən edilib. Hazırda onun kimliyinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün işlər aparılır. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma başlayıb.
Bilgəh çimərliyində meyit tapıldı
Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən Bilgəh çimərliyində meyit tapılıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, cəsədin təxminən 45-50 yaşlı kişi olduğu müəyyən edilib.
Hazırda onun kimliyinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün işlər aparılır.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma başlayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре