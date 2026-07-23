https://news.day.az/azerinews/1849774.html Canlı yayımda Sedat Pekeri təhqir edən şəxs evində güllələndi Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində sosial şəbəkədə canlı yayım zamanı Sedat Peker və ailəsi barədə təhqiramiz ifadələr işlədən Musa D. silahlı hücuma məruz qalıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs və ya şəxslər onun yaşadığı evə hücum edərək müxtəlif istiqamətlərdən atəş açıblar. Nəticədə Musa D.

Canlı yayımda Sedat Pekeri təhqir edən şəxs evində güllələndi

Azərbaycanca, 23 июля 2026 15:27 (UTC +04:00) 267
Canlı yayımda Sedat Pekeri təhqir edən şəxs evində güllələndi

Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində sosial şəbəkədə canlı yayım zamanı Sedat Peker və ailəsi barədə təhqiramiz ifadələr işlədən Musa D. silahlı hücuma məruz qalıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs və ya şəxslər onun yaşadığı evə hücum edərək müxtəlif istiqamətlərdən atəş açıblar. Nəticədə Musa D. bədəninin bir neçə nahiyəsindən güllə yarası alıb.

Hadisə barədə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə polis və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb edilib. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır və həyati təhlükəsinin davam etdiyini bildiriblər.

Silahlı hücumdan sonra polis hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində genişmiqyaslı əməliyyat-axtarış tədbirlərinə başlayıb.

Hadisədən sonra Sedat Pekerin sosial media hesabında Musa D.-nin güllələnməsi ilə bağlı paylaşımı bəyənərək "story" bölməsində paylaşması da diqqət çəkib və sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

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Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 622
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 252
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 662
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 996
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 879
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 682
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 615
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 678
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 903
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 898
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 620
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 734
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 919
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 766
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 911
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 234
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 674
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 766
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 610
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 905
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 781
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 746
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 941
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