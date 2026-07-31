Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarılan 10 nəfər tapılıb - DİN
Ötən gün ölkə ərazisində üstü açılan cinayətlrt, saxlanılan şəxslər, saxlanılan şəxslər və ailə üzvünü məlumatlandırmadan evdən çıxıb itkin düşmüş şəxslərlə bağlı statistika açıqlanıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə,
- İyulun 30-da ölkə ərazisində qeydə alınan 50 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub;
- Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 107, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 77 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib;
- Narkotiklərlə əlaqəli 14, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 8 fakt müəyyən edilib;
- Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb.
Həmçinin iyulun 30-da polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 10 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Polis əməkdaşlarının iyulun 30-da keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
İyulun 30-da polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapança, 9 tüfəng, 2 patron darağı və 17 ədəd patron aşkar edərək götürüblər.
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