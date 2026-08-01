Qubadlı mətbəxinin quzu maçalı, pomidorlu plovun resepti
Qubadlının məşhur Xanlıq plovu qədər dadlı quzu maçalı, pomidorlu plov həm ətri, həm də zəngin dadı ilə süfrənizin sevimlisinə çevriləcək.
Evdar.az xəbər verir ki, xüsusilə Azərbaycan mətbəxinin ən sevilən yeməklərindən biri olan plov, yumşaq bişmiş quzu əti və pomidorun verdiyi xoş turşməzə dad ilə unudulmaz ləzzət bəxş edəcək.
Qubadlı mətbəxinin quzu maçalı, pomidorlu plovun reseptini təqdim edir.
Quzu maçalı pomidorlu plovun tərkibi:
4 ədəd quzu maça
4 ədəd pomidor
3 stəkan düyü
kərə yağı
zövqə görə duz, istiot, zəfəran
Hazırlanma qaydası:
İlk olaraq 3 stəkan düyünü duzlu suda isladın. Qazana su doldurun və duz əlavə edib qaynadın. İsladılmış düyünü yaxşıca yuyub süzün. Yuyulmuş düyünü qaynayan duzlu suda bişirib süzün.
Kiçik bir kasada və ya stəkanda zəfəranın üzərinə qaynar su töküb örtün. Zəfəranı dəmlənməsi üçün kənara qoyun.
Quzu maçalarını yuyun və süzün. Ətin üzərinə duz və istiot səpib hər tərəfinə yayın. 4 ədəd pomidorun qabığını soyun. Pomidor qabığının ən asan soyulma qaydasını bu məqalədən oxuyun. Qabığı soyulmuş pomidorları ətçəkən maşından və ya mətbəx robotundan keçirin. Təmiz tənzif və ya mətbəx dəsmalının arasında töküb pomidorun suyunu sıxın. Suyu sıxılmış pomidor püresini maçaların üzərinə yaxın. Plovu bişirəcəyiniz qazanın dibinə pomidorlu maçaları düzün. Üzərindən bişmiş düyünü və dəmlənmiş zəfəranı səpin. Doğranmış kərə yağını da düyünün üzərinə yerləşdirib vam odda 2 saatlıq dəmə qoyun.
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