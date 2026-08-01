https://news.day.az/azerinews/1851604.html Azərbaycanda zəlzələ baş verib Lerik rayonunda 3,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib. AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan verilən məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 19:24-də qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 24 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Azərbaycanda zəlzələ baş verib
Lerik rayonunda 3,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan verilən məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 19:24-də qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 24 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ episentrdə, Lənkəran və Lerik rayonlarında 3 bal gücündə hiss olunub.
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