Bu məhsul bazarda gizli satılır - VİDEO
İlan balığının ovlanmasının qadağan edildiyi deyilsə də, paytaxt bazarlarında bu balığın satışına rast gəlinir.
Day.Az xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, məhsul əsasən sifarişlə anbarlardan gətirilir və açıq şəkildə deyil, gizli satılır.
Hazırda bazarlara az miqdarda çıxarılan ilan balığının bir ədədi 3-4 manata təklif olunur. Əsasən Kür çayından, Neftçala və Zərdab rayonlarından gətirilir.
Satıcılar bildirirlər ki, ilan balığına tələbatın əsas səbəbi onun yağlı olması və dadıdır. Bu balıq növünün satışına əsasən dekabr ayında daha çox rast gəlinir. Mövsüm başlamazdan əvvəl isə bazarlara təsadüfi hallarda və az sayda gətirilir.
Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin açıqlamasına görə, ilan balığının ovlanması tam qadağan deyil. Baş Mil-Qarabağ, Baş Şirvan kollektorlarında və Kür çayında ümumilikdə 3 ton ov kvotası müəyyən edilib. Ov yalnız müvafiq icazə və sənədlər əsasında mümkündür. Bazarlarda gizli satış halları isə məhsulun mənşəyini təsdiqləyən sənədlərin olmaması ilə bağlı ola bilər.
Ətraflı "Xəzər TV"-nin videomaterialında:
Nəsimi Ələsgərli
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