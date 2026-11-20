https://news.day.az/azerinews/1875729.html Bakı–Balakən qatarının hərəkəti bərpa edilir Noyabrın 20-dən "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə müntəzəm sərnişindaşıma xidməti bərpa olunur. Day.Az xəbər verir ki, qatar Bakı Dəmir Yolu Vağzalından saat 23:30-da yola düşəcək, saat 08:10-da Balakən Dəmir Yolu Vağzalına çatacaq.
Bakı–Balakən qatarının hərəkəti bərpa edilir
Noyabrın 20-dən "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə müntəzəm sərnişindaşıma xidməti bərpa olunur.
Day.Az xəbər verir ki, qatar Bakı Dəmir Yolu Vağzalından saat 23:30-da yola düşəcək, saat 08:10-da Balakən Dəmir Yolu Vağzalına çatacaq. Əks istiqamətdə qatar saat 21:10-da hərəkət edərək saat 06:01-də Bakı Dəmir Yolu Vağzalında olacaq.
Bu marşrut üzrə sərnişindaşıma xidməti sel hadisəsindən zərər görmüş Qax-Zaqatala dəmir yol xəttinin təmiri ilə əlaqədər avqustun 1-dən müvəqqəti dayandırılmışdı.
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