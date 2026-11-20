https://news.day.az/azerinews/1875773.html Media və Yayım Şurasının müsabiqə qaydaları dəyişir Media və Yayım Şurasının müsabiqələrin keçirilməsi qaydalarında yeniliklər məlum olub. Day.Az Media və Yayım Şurasına istinadən xəbər verir ki, dəyişikliklər həm fərdi jurnalist müsabiqəsini, həm də çap və onlayn media subyektləri üçün keçirilən müsabiqələri əhatə edir. Yenilənmiş qaydalarla buradan tanış olmaq mümkündür.
Media və Yayım Şurasının müsabiqə qaydaları dəyişir
Media və Yayım Şurasının müsabiqələrin keçirilməsi qaydalarında yeniliklər məlum olub.
Day.Az Media və Yayım Şurasına istinadən xəbər verir ki, dəyişikliklər həm fərdi jurnalist müsabiqəsini, həm də çap və onlayn media subyektləri üçün keçirilən müsabiqələri əhatə edir.
Yenilənmiş qaydalarla buradan tanış olmaq mümkündür.
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