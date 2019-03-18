Не часто деятели сербской культуры приезжают в Баку. Вот и на памяти автора этих строк - выступление ведущей солистки Сербского национального оперного театра, лауреата международных конкурсов вокалистов с восточным именем Ясмины Трумбеташ на сцене отечественного Театра оперы и балета - первое событие со дня обретения нашей страной независимости, и тем более выступить в столь непростой партии испанской герцогини Леоноры из оперы "Трубадур" Дж.Верди. Пикантность данного мероприятия придаёт и тот факт, что Ясмина Трумбеташ является одновременно и директором оперной труппы Сербского оперного театра.



И партнёр по бакинской сцене, признающийся в любви к кареглазой сербской вокалистки в роскошной арии "II balen del suo sorriso" ("Свет ее улыбки ясной"), подобрался достойный - ведущий солист московского театра "Геликон-опера", лауреат международных конкурсов вокалистов Максим Перебейнос в партии графа ди Луны.



Насколько органично сербско-российский дуэт "споется" на бакинской сцене и в состав азербайджанской оперной труппы, предстояло выяснить в эти предпраздничные выходные в Театре оперы и балета.



А теперь поподробнее...



Cherchez la femme (шерше ля фам) - "Ищите женщину", утверждают французы, объясняя мотивацию поступков и всех бедствий мужчин. Утверждение несколько спорное (всё же власть и деньги можно причислить к более действенным мотиваторам поступков мужчин), но к запутанному сюжету оперы "Трубадур", который давно стал "притчей во языцех" оперных острословов, данное выражение подходит по всем параметрам.



Есть две роковые женщины, "замутившие" прошлое и настоящее героев. Старая цыганка Азучена, которая когда-то выкрала графского младенца Манрико, тем самым отомстив за смерть своей матери. И есть красавица-аристократка Леонора, за любовь которой схлестнулись два брата - тот же выкормленный цыганкой Манрико и граф ди Луна. Используя положение и власть граф ди Луна избавляется от соперника. И только когда на плахе гибнет Манрико, граф узнаёт страшную для него новость от проклятой цыганки - он казнил своего родного брата.



Не будем искать стройной логики в либретто "Трубадура" в этой запутанной интриге с кровавой развязкой, с непременными поединками, местью, ядом, роковыми тайнами, где накал страстей не ослабевает ни на минуту. К примеру, каким образом воспитанный в цыганском таборе Манрико стал рыцарем и участвует в турнирах, а король поручает ему высокий офицерский чин и по его приказу защищает замок Кастеллор? Или почему Азучена, которая клянется, что любит своего приемного сына так, как ни одна мать не любила, спокойно посылает последнего на смерть (а могла бы предварительно сообщить окружающим, что Манрико графский сын)? Самое основное в оперном шедевре Дж.Верди, за что её так ценят все меломаны, - это божественная музыка, в которой, несмотря на трагическую финальную составляющую, есть свет любви, ради которого гибнут герои: тенор Манрико - на плахе, сопрано Леонора - от яда, а меццо-сопрано Азучена - неизвестно от чего (то ли от радости от свершившейся мести, то ли для трагической "утрамбовки" финала), оставляя графа ди Луну в качестве "живого трупа", словно для того, чтобы всю оставшуюся жизнь тот каялся за свое злодейство. А выступление весьма интересного интернационального состава исполнителей гарантировал высокий эмоциональный накал и не менее (как по сюжету, так и по музыке) колдовское очарование от красивого пения.



Несмотря на звёздный зарубежный состав, на вершине зрительских симпатий - Нина Макарова в партии Азучены. Удивительная трансформация: за кулисами отечественная вокалистка - сама доброжелательность и обаяние, на сцене - настоящая демоническая фурия, у которой одна idea fix, точнее, одержимость расправиться с графской семьёй (подтверждая известный афоризм: "Женщины не мыслят, они замышляют"). Сочные краски чувственного меццо (с красивыми низкими обертонами), своеобразный "пульсирующий нерв" её актёрского обаяния, правдиво передавал ощущение скрытого помешательства рассудка её героини. И первые выкрики "Браво!" после исполнения Н.Макаровой знаменитой арии-воспоминания героини о дне гибели её матери "Stride la vampa!" ("Пламя пылает!"). А при проникновенном исполнении последующего рассказа о смерти малолетнего сына в зале стояла такая "мёртвая тишина" - густая и затягивающая, казалось, что к ней можно прикоснуться руками, словно ещё раз подтверждая истину о том, что злых людей нет на свете, есть только люди глубоко несчастливые.



Сама по себе партия Леоноры весьма непростая: сложная тесситура, "серпантины" межрегистровых модуляций, бессчетное количество фиоритур и "россыпь" стаккато. Леонора - Ясмина Трумбеташ обволакивала зрительный зал своим подсвеченным мягкой окраской средним регистром, который гармонично сочетался с образом страдающей арагонской герцогини. Напряжённые верхи были умело прикрыты эмоциональным зарядом Я.Трумбеташ доносить до публики душевное состояние своей героини: её метания между домогательством всесильного графа и любовью к благородному трубадуру. В этом плане особенно запомнилась сцена объяснения Леоноры-Я.Тумбераш со своим мучителем (своего рода психологическая дуэль) в котором сербская исполнительница была весьма убедительна - за маской гордой арагонской герцогини просматривалась страдающая женщина, готовая на всё, чтобы спасти любимого.



Дебютное выступление Максима Перебейноса на бакинской сцене в партии злодея и невольного братоубийцы в целом оставил весьма благоприятное впечатление. Вокалист с крепкой выучкой, правда и по голосу, и по актёрскому воплощению М.Перебейнос был не страстным испанским графом, а скорее, хладнокровным английским лордом. Ди Луна - М.Пербейнос был интонационно и дикционно точен (особо отметим прилично исполненную кабалетту), однако в кантилене столь ожидаемой арии - любовного признания особая страстность замечена не была: словно граф домогался героини не по причине пылкой влюблённости, а утверждая своё вельможное "право первой ночи".



Манрико - харизматическая партия драматического тенорового репертуара. В исполнении Фарида Алиева испано-цыганских страстей публика не увидела - на сцене скорее был влюблённый романтик, пытающийся отстоять свою любовь. В целом, на протяжении всего спектакля Ф.Алиев-Манрико, за исключением ряда моментов, вполне достойно справился со многими подводными камнями титульной партии.



Редкая рецензия о "Трубадуре" обходится без известной цитаты Э.Карузо о "простоте" постановки этой оперы: "Надо всего лишь собрать четверых лучших в мире исполнителей главных партий". И всё же осмелимся подправить великого тенора. Опера настолько красивая, что все партии важны. И в этом плане отметим выступление Акрама Поладова в партии начальника графской стражи. Его вводный рассказ о старом графе ди Луна и проклятье старой, убиенной графом цыганки на костре задал хороший тон всему спектаклю. Не говоря уже о том, что солидный и по-интеллигентному сдержанный отечественный баритон выглядел не грубым солдафоном, а умудренным воином и наставником, который в моменты скучной однотонной жизни караула готов поделиться своими воспоминаниями о делах "давно минувших дней и преданьях старины глубокой" (в данном случае о семейном предании своего непосредственного нанимателя - графа ди Луна). А также нельзя не упомянуть возвращение на сцену (после некоторого перерыва) Илахи Эфендиевой и на сей раз в партии верной наперсницы Леоноры - Инес. Отметим также приглушённо-сдержанное, но точное звучание хора в цыганском акте "Vedi! le fosche notturne spoglie" ("Видишь, на небе заря заиграла") и в "Miserere" (главный хормейстер Севиль Гаджиева).



Маэстро Эйюб Гулиев дирижировал партитурой с вниманием, явно упиваясь божественной красотой вердиевского мелодизма, находя гармонию между богатством инструментального письма и звучанием голосов солистов. И все ансамблевые моменты были довольно хорошо "сцементированы" оркестром, что тем более ценно, ибо вся опера, подобно мозаике, состоит из отдельных ярких арий и сцен, которые весьма сложно воплотить в единую фреску. В спектакле, при всей его многослойности (наличие больших хоровых сцен, ансамблей), была единая мысль, единый нерв, единый порыв, пронесенный дирижёром от первой до последней ноты, благодаря чему получилась цельная звуковая картина о любви, ненависти, ревности и столь интригующими средневековыми "тайнами мадридского двора".



А ведущий театр страны продолжает вердиевский оперный "вал" анонсируя уже к концу текущего месяца один из последних шедевров композитора - "Аиду", в которой, помимо роскошной Афаг Аббасовой в титульной партии и украинского тенора Андрея Романенко, впервые в партии Амнерис на бакинской сцене выступит наша соотечественница, солистка прославленной Мариинки Регина Рустамова.Якорь



Улькяр Алиева,

доктор искусствоведения, профессор АНК