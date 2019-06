В Большом конференц-зале правительства Москвы в рамках праздничных мероприятий, посвященных Пушкинскому юбилею, прошла торжественная церемония награждения лауреатов медали "Александр Пушкин 220 лет". Известный азербайджанский писатель Варис Йолчуев был награжден медалью "Александр Пушкин 220 лет" первой степени, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук вручил мне медаль "Александр Пушкин 220 лет" за вклад в развитие русской культуры и литературы. Помимо вручения наград была презентация полного собрания "Антологии русской поэзии" и "Антологии русской прозы", а также музыкально-поэтический концерт", - сообщил Trend Life Варис Йолчуев.

Награда учреждена Российским союзом писателей в год празднования 220-летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Медаль вручается участникам "Антологии русской поэзии" и "Антологии русской прозы".

Варис Йолчуев также презентовал в рамках Книжного фестиваля "Красная площадь" свою книгу "Метаморфоза. История одной ночи".

Книжный фестиваль "Красная площадь" - ежегодный российский книжный фестиваль, проводимый в Москве. Приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка.

Варис Йолчуев - родился 7 июня 1966 года в Сумгайыте. Главный редактор ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание". Выпускник факультета филологии Бакинского государственного университета, член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей и Интернационального союза писателей, сопредседатель Литературного совета ассамблеи народов Евразии. Автор 19 книг (из которых 11 бестселлеров), которые были выпущены в Азербайджане, России, Турции, Узбекистане, США и Канаде. Лауреат национальных и зарубежных премий, среди которых награды - Высшей правительственной литературной премии Азербайджана "Золотое слово", Евразийского писательского объединения, Евразийского литературного фестиваля в Сочи, Московской международной литературной премии, медали Адама Мицкевича (учреждена ЮНЕСКО), Международной Лондонской литературной премии 2015-2109 годов, European Market Research Center, Editorial Ofice, Promotion of Creative Writing in the USA, Antoine de Saint-Exupery, Dan ulduzu и т.д. Был признан "Писателем года" в России, Франции, Турции, Великобритании. Его произведения входят в литературные фонды библиотек Великобритании, Германии, России, Турции, Израиля. По произведениям "Верю в тебя" и "Горсть земли" сняты художественные сериалы.

