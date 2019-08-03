Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении классификации взятых под государственную охрану недвижимых памятников истории и культуры на территории Азербайджанской Республики по степени их значения".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, в раздел "Памятники архитектуры" "Списка недвижимых памятников истории и культуры местного значения" включены новые памятники. К ним относятся Молитвенный дом 1913 года, расположенный на улице С.Рустама, 10, а также мечеть, расположенная на пересечении улиц Р.Рза (34) и А.Асланов (85).

Кабинет министров поручил министерству культуру совместно с соответствующими структурами решить вопросы, вытекающие из этого решения.

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