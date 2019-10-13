В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась презентация книги члена Союзов писателей Азербайджана и России Арифа Турана "Баяты, рубаи, газели", организованное при поддержке Литературной творческой ассоциации "Луч", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ответственный секретарь ассоциации "Луч" Лала Умуд рассказала о книге и творчестве Арифа Турана. Тематика лирики поэта не имеет границ - он пишет обо всем, что его впечатлило, чаще всего: о любви к жизни, Родине, о красоте природы, о дорогом сердцу Каспии, посвящения великим творцам человечества, перед которыми откровенно преклоняется и черпает в их произведениях вдохновение. Его стихи отличают не только особые стиль, ритмика и лиричность, но они и глубоко патриотичны, и каждый стих дышит любовью к родной земле, стране.

Ариф Туран - юрист и социолог по образованию, бывший кадровый военный, мастер спорта по дзюдо, ветеран Карабахской войны, долгое время работал на разных руководящих должностях и после выхода на пенсию нашел применение своей активной творческой натуре. Cерьезно увлекся литературой, пишет стихи, эссе, прозаические миниатюры, рассказы. Является лауреатом литературных конкурсов, автором книг "Лабиринты раздумья", "Память ушедшего времени", "Старый дом", "Моя влюбленная душа", "Корифеи азербайджанской культуры", "Герои Карабахской войны", "Моя свеча ещё горит", "Семь нот душевных раздумий" и т.д.

Ариф Туран посвятил свой сборник памяти поэта, переводчика азербайджанской поэзии на русский язык Владимира Гафарова. На творческой встрече выступили друзья и коллеги Арифа Турана. В их исполнении прозвучали стихи автора книги и собственные поэтические произведения.

Баяты - жанр азербайджанского лирического стиха, лирические четверостишия, являющиеся наиболее распространённым из всех стихотворных форм национального фольклора.

Рубаи - четверостишие, форма лирической поэзии, состоящее из четырёх строк (двух бейтов), рифмующихся как "ааба", реже - "aaaa", то есть рифмуются первая, вторая и четвёртая (иногда и все четыре) строчки.

Газель - является лирическим стихотворением, в котором рифмуются два полустишия первого бейта, причём затем та же рифма (монорим) сохраняется во всех вторых полустишиях каждого последующего бейта по типу "aa, ba, ca, da" и т. д. Первое полустишие называется - мэтлэ, а последнее полустишие - мэгтэ. В последнем бейте газели нередко называется поэтическое имя (тахаллус) автора.

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