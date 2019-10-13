В Бакинском книжном центре прошел необычный вечер поэзии - произведения азербайджанских поэтов были представлены на жестовом языке, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект осуществлен в рамках Литературного проекта "Söz" министерства культуры Азербайджана при поддержке ООО "Deaf Community" и благотворительного общества "Ümid var".

Речь, язык - это ключевые понятия в развитии человека, его интеллекта, психики, личности. Существуют разные формы речи: устная, письменная, дактильная ("письмо в воздухе") и жестовый язык, который представляет собой сложную лингвистическую систему, имеющую свои грамматическую структуру, стиль, определенные правила. Жестовый язык - самостоятельный язык, состоящий из жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. В основном используются в культуре глухих и слабослышащих с целью коммуникации. Жесты глухих - это еще один иностранный язык. Выучить его, значит погрузиться в мир людей, для которых каждое движение рук или лица значат целое слово или предложение.

Выступившие руководитель "Söz" и ведущая вечера поэтесса Нигяр Гасанзаде, народные поэты Нариман Гасанзаде и Фикрет Годжа, руководитель "Deaf Community" Нурана Абиева, руководитель благотворительного фонда "Хаят", телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов и другие отметили важность реализации проекта для развития культуры глухих и слабослышащих людей. Интересно, что жестовым языком были представлены не только произведения азербайджанских поэтов, но и государственный гимн Азербайджана и произведение великого Имадеддина Насими "Eybülbüli tələb eylə".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!