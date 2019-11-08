Государственный Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" проведет гастроли в столице Азербайджана. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. С. Вургуна.

17 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пройдет показ "Искателей жемчуга" Ж. Бизе. По словам режиссера, спектакль поразит публику не только великолепными исполнителями главных ролей, но и красочными декорациями и костюмами. Перед зрителями предстанет сказочный и прекрасный мир Востока. Сценография принадлежит народному художнику России Вячеславу Окуневу.

У "Искателей жемчуга" существует несколько редакций с принципиально разными окончаниями. Какой финал в "Санктъ-Петербургъ Опере" - зрители увидят сами. На самом деле, в "Искателях" главное не сюжет, а мелодическая сторона. Их музыка стала настолько популярной, что цитируется в кино, исполняется в инструментальных переложениях и даже поется рок-музыкантами, как, к примеру, известнейшая ария Надира "Je crois entendre encore" в исполнении Дэвида Гилмора, или редкий мужской дуэт для тенора и баритона "Au fond du temple saint", не так давно прославленный дуэтом Роберто Аланьи и Брина Терфеля.

18 декабря на сцене Театра оперы и балета публика Баку сможет увидеть оперу "Фауст" Шарля Гуно. В современном, экспрессивном спектакле, с великой музыкой композитора, Юрий Александров поднимает вечные проблемы философии бытия, размышляет о призвании человека, о противостоянии ада и рая и, вместе с тем, живо реагирует на сегодняшние события в мире...

Завершит гастрольное турне Гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера", который пройдет 19 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов: П. Чайковского, Н.Римского-Корсакова, Р. Щедрина, А. Алябьева, Дж. Верди, Дж. Россини, Г. Доницетти, Ш. Гуно, Р. Леонкавалло и др.

Отметим, что Государственный Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" известен как один из лучших музыкальных театров в России и за рубежом. Его основатель и бессменный художественный руководитель Юрий Александров знаменит на весь мир своими творческими экспериментами и уникальными режиссерскими решениями.

Гастрольная жизнь "Санктъ-Петербургъ Оперы" очень насыщена. За последний год театр побывал на гастролях во Франции, Финляндии, Польше, Латвии, Эстонии, Азербайджане. Принял участие в IV всероссийском фестивале музыкальных театров России "Видеть музыку" (Москва), Всероссийском фестивале "Волжские театральные сезоны" (Самара), Фестивале "Театры Санкт-Петербурга - детям" (Санкт-Петербург).

Заслуги театра отмечены многочисленными премиями и наградами. Так, в прошедшем сезоне театр был удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" за премьерный спектакль "Фауст" сразу в нескольких номинациях: "Лучший спектакль в оперном театре", "Лучшая мужская роль в оперном спектакле", "Лучшая работа художника в музыкальном театре" (художник-постановщик Вячеслав Окунев).

Международные проекты театра, начатые в новом театральном сезоне выступлениями в Греции, Латвии и Москве, во второй раз продолжатся в Баку.

Азербайджан - становится одним из самых приоритетных гастрольных направлений для "Санктъ-Петербургъ Оперы". В прошлом театральном сезоне на сцене Русского драматического театра города Баку, коллектив показал Гала-концерт "Шедевры мировой классики", а в этом году в рамках "Года театра России" и 100-летия Русского драматического театра им.С.Вургуна, "Санктъ-Петербургъ Опера" представит два уникальных спектакля в постановке Юрия Александрова и Гала-концерт солистов и оркестра театра.

Н. Гасымова

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