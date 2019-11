На днях в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

В качестве солиста вечера выступил известный азербайджанский исполнитель на таре Арслан Новрасли.

Руководил оркестром молодой азербайджанский дирижер, получивший образование в Германии, Валид Агаев. Этот концерт в качестве дирижера стал для него дебютом на родной азербайджанской сцене.

Концертную программу открыла Симфония №40 соль минор в 4 частях Вольфганга Амадея Моцарта, после исполнения которой зрительский зал взорвался аплодисментами.

После 15-минутного перерыва оркестр исполнил Романс и скерцо Сергея Рахманинова, после чего на сцену вышел Арслан Новрасли, который исполнил концерт для тара с оркестром в трёх частях "Xatirə" Народного артиста Азербайджана, композитора Тофика Бакиханова.

Выступление артистов было тепло встречено бакинской публикой, которая наградила музыкантов заслуженными аплодисментами.

Затем перед зрителями предстал сам автор Тофик Бакиханов, который поблагодарил музыкантов за столь душевное и эмоциональное исполнение его сочинения. "Я просто в восторге! Так мой концерт еще никто не исполнял. Это дает мне еще один стимул и дыхание для написания своего следующего концерта для тара", - сказал Тофик муаллим Арслану Новрасли.

Мероприятие посетили видные представители азербайджанской интеллигенции, деятели культуры и науки, любители и ценители искусства. Среди почетных гостей - Народный артист, ректор БМА Фархад Бадалбейли, Народный артист, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, заслуженный деятель искусств, поэт-песенник Баба Везироглу и другие.

После концерта зрители поздравляли музыкантов и делали фотографии на память.

Дирижер Валид Агаев родился в 1983 году в Баку, Азербайджан.

С 2012 по 2017 год Агаев учился дирижированию в Высшей школе музыки и танца в Кельне; сначала в классе у профессора Луига, а затем у профессора Румпфа.

В начале 2017 года он завершил свое обучение, получив высокую оценку с отличием по специальности. В рамках обучения он регулярно дирижировал оркестром Philarmonie Südwestfalen в Кельне и других городах Германии.

С января 2014 года Агаев работает дирижером и художественным руководителем камерного оркестра города Аттендорн, куда он неоднократно привлекал таких знаменитых сегодня солистов, как Сергей Догадин (победитель конкурса Чайковского), Николай Токарев (Общественная премия Orpheum 2006), Алексей Семененко (2-я премия конкурса "Королевы Елизаветы"), Герхард Вильхабер, ШэнжиГуо, Эмили Жильмо и др.

Валид Агаев неоднократно выступал в качестве гостевого дирижера в разных городах мира. В Киле он успешно работал вместе с лауреатом общественной премии Orpheus, пианистом Николаем Токаревым и Украинским национальным симфоническим оркестром.

С 2017 года Агаев выступает в качестве приглашенного дирижера в Orquesta Clásica Santa Cecilia. В апреле 2017 года он заменил дирижера в Мадриде, а затем в мае выступил с тем же оркестром на сцене Auditorio Nacionalde Música, а в 2019 году выступил с ними на сцене Аудиторио Пако де Люсия.

Агаев также успешно выступал с оркестром Collegium Musicum во Львове (Украина), дирижировал музыкой Стравинского и других композиторов. В Минске руководил оркестром Amadeus Project и т. д.

Валид Агаев учился в специализированной музыкальной школе, затем изучал скрипку в Музыкальной академии в Баку и получил там в 2006 году степень бакалавра музыки. В 2008 году он получил степень магистра музыки. Во время обучения скрипке в Азербайджане Агаеву посчастливилось взять мастер-классы у музыкантов с мировыми именами. Это были М. Ростропович, Д. Ситковецкий и М. Венгеров.

С 2004 по 2010 гг. Агаев был ведущим скрипачом и солистом Государственного камерного оркестра Азербайджана имени Гара Гараева. В рамках этой деятельности он участвовал в концертах в США, Германии, Франции, Японии, Южной Корее, Италии, Польше, Турции, Швеции, Бельгии, России, Беларуси и Украине.

Арслан Новрасли - тарист, педагог. Выпускник Азербайджанской национальной консерватории по классу тара. Старший преподаватель Азербайджанской Национальной Консерватории. Лауреат и победитель многих фестивалей и конкурсов. Первый исполнитель, который применил прием стандарты гармонического джаза на таре.

Исполняя мугам, классическую музыку и джаз на таре активно выступает в культурных мероприятиях страны и в мировых событиях за рубежом. Выступает с сольными концертами наряду с самыми престижными музыкальными коллективами.

Участник фестивалей и мероприятий:

* Baku International Jazz Festival (2006)

* The first time in jazz (врамках Baku Jazz Festival 2014)

* Remembering Vagif (в Central Hall Westminster, на вечере, посвященном памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде, Лондон, 2014)

* Концерт джазовой группы под управлением Арслана Новрасли (в рамках Международного Мугамного Фестиваля, Baku Jazz Center, 2015)

* Концертная программа "Новое поколение азербайджанского джаза" (Париж, 2015)

* Baku International Jazz Festival (2019)

Фото: Кямран Багиров