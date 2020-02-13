Day.Az представляет интервью с фотографом Адылем Юсифовым, который в короткий срок завоевал известность. Он сотрудничает с такими изданиями как журнал "Баку", Nargis, The M.O.S.T., Boutique Baku, Azeri Observer.

Я всегда за кадром, и мне там комфортно. Я редко встречаю людей, с которыми мне действительно интересно, а уж тем более с которыми мне хочется сфотографироваться.

Бывает на интервью, что журналист меня просит сфотографировать его с героем, и говорит, что снимет затем и меня. Неловко в такие моменты отвечать, что мне это не интересно. Чтобы не обидеть человека, я фотографируюсь. За все время, что я снимаю известных людей, мне хотелось сфотографироваться с немногими, это Таир Салахов, Омар Эльдаров.

Мне всегда сложно рассказывать о себе. Считаю, что мне нечем поделиться. Я всегда был двоечником. Грамотно писать научился в сети. В старших классах вместо школы я шел в компьютерный салон и играл в долг. А летом работал и расплачивался. Что такое "хорошо", а что такое "плохо" я узнавал из сюжетных игр. И в вуз я поступил, конечно же, не своими силами. Я получил диплом, но он мне ни разу не пригодился.

Отец постоянно отчитывал меня за то, что я не тем занимаюсь. А где я только не работал. Был бортпроводником, охранником, сисадмином и еще много кем. Были периоды, когда я мог сидеть дома целыми днями и смотреть кино. Это, наверное, и сформировало мой вкус, в том числе.

Не могу понять, в какой момент я вообще стал фотографом. Мой друг Алексей сподвиг меня на то, что нам нужно заниматься фотографией. Мы с ним устроились в звукозаписывающую студию. Помимо всего прочего нам нужно было снимать артистов, и мы попросили приобрести для нас камеру. Там-то я и начал фотографировать. А спустя некоторое время устроился штатным фотографом на одном из новостных сайтов.

Фотография изначально не была для меня средством заработать деньги. Я вообще не умею зарабатывать. Не понимаю, как люди покупают квартиры, автомобили. В какой-то момент я просто решил не участвовать в этой "гонке".

Меня однажды пригласили снять портрет для журнала, остались довольный работой и стали приглашать ещё. До этого я делал коммерческие съемки, репортажи. А сейчас позиционирую себя как портретный фотограф. Думаю, что у меня это получается лучше.

Я представлял съемку для журнала процессом, в котором задействована команда людей, как, например, у Энни Лейбовиц. Но в Баку, чтобы быть хорошим фотографом, нужно быть мобильным. Тебе иногда не дадут даже 10 минут для того, чтобы провести съемку. Я быстро сдавал материал, часто в тот же день. Думаю, это также повлияло на то, что ко мне обращались.

Я нашел себя в очень позднем возрасте, и до сих пор не понимаю, как у меня это получилось. Хотя я и сейчас собою не доволен, и совсем не считаю себя отличным фотографом. Мне еще многому учиться.

Меня вдохновляют работы других фотографов. Очень нравятся работы Джои Лоуренса, который снимает голливудских актеров и известен также своими масштабными фото-проектами.

Нравится также фотограф Дэйв Хилл. Сначала он снимал только в коммерческом формате. А сейчас Дэйв снимает на пленку в стиле лайфстайл. Наплевал на все правила и создает крутые кадры для автобрендов.

Мне комфортно быть за кадром, но что-то нужно менять. Я очень хочу завести видео-блог. Мне нравится такой формат, я сам "зависаю" в YouTube. Понимаю, что с первого раза не получится качественной работы, но очень хочется это сделать. Для начала нужно привыкнуть к себе перед объективом, а не за ним.

Ф. Агаларова